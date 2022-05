Tau-Figline, anche il comitato regionale della Lnd attiva la procura federale

Tau Calcio – Figline, anche il comitato regionale toascano della Lega Nazionale Dilettanti ha trasmesso gli atti alla procura federale. Lo annuncia una nota ufficiale da Firenze.

“In relazione alla gara Tau Calcio Altopascio-Figline 1965 dell’11 maggio – si legge – informiamo che il comitato regionale, per quanto di sua competenza, ha già inoltrato alla procura federale, unico organo deputato a svolgere con carattere di terzietà gli accertamenti del caso, tutta la documentazione in suo possesso. Inoltre anche l’esposto congiunto presentato da Us Livorno 1915 e dal Tau Calcio Altopascio è già stato immediatamente trasmesso alla procura federale. L’auspicio è che tutti gli accertamenti possano concludersi in tempi brevi”.