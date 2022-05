Livorno – Tau Calcio 0-1

LIVORNO: Pulidori, Apolloni (11’st Frati), Ferretti (43’st Giampà), Vantaggiato, Pulina (5’st Petronelli), Palmiero (35’st Panebianco), Giuliani, Gelsi (21’st Bellazzini), Pecchia, Luci, Russo. A disp.: Fontanelli, Ghinassi, Gargiulo, Marinai. All.: Angelini

TAU CALCIO: Di Biagio, Fattorini (32’st Fazzini), Quilici, Anzilotti, Mancini, Carani, Antoni, Pratesi (21’st Lucchesi), Mengali (43’st Granito) Doveri (51’st Benedetti G.), Benedetti R. (21’st Falorni). A disp.: Di Cicco, Pardini, Benedetti, Menconi, Borgia. All.: Cristiani

ARBITRO: Nencioli di Prato (Nesi di Firenze e Stella di Grosseto)

RETI: 44’pt Benedetti R.

NOTE: Al 36’st Di Biagio para un calcio di rigore a Vantaggiato. Ammoniti Carani, Luci, Angelini, Mancini, Fattorini, Anzilotti; Russo, Quilici. Espulso il preparatore atletico del Livorno Bonatti. Recupero pt 2′ – st 8′.

Incredibile ma vero, il Tau Calcio è in serie D. E lo fa senza giochi e giochetti, come qualcun altro ha provato a fare, ma andando a vincere al Picchi di Livorno. Un’apoteosi amaranto, ma in salsa altopascese, suggellata anche dal rigore parato dal portiere Di Biagio alla stella dei locali, Vantaggiato.

Il Tau Calcio chiude così il girone al primo posto, davanti al Figline, anch’esso promosso ma sub judice, e al Livorno, che ora è costretto agli spareggi interregionali per salire di categoria.

La cronaca

Sono le 19 di domenica 15 maggio. Il Tau centra la sua promozione storica in serie D.

Non è bastato il pubblico delle grandi occasioni a Livorno per la partita in cui i labronici vogliono tornare in serie D e il Tau Calcio vuole andare per la prima volta nella sua storia in categoria. Il Livorno parte forte per cercare il gol che significherebbe promozione. Dopo un’incornata di Pulina il portiere Di Biagio è chiamato in causa da una conclusione di Pecchia. All’11’ a un passo dal vantaggio il Livorno. Tutto nasce da un cross di Pulina da destra su cui arriva l’incornata di Gelsi sulla traversa.

Il Tau cerca di capovolgere il fronte al termine di azioni di rimessa e di alleggerimento. Su una di queste Riccardo Benedetti si invola e costringe Pulidori alla parata. Il Livorno continua a mantenere le redini del gioco. Al 20’ ci prova Apolloni da fuori e sulla conclusione obbliga Di Biagio a metterci i pugni. Il Tau quando trova spazio mette apprensione al Livorno: Anzilotti sfiora l’angolo alla sinistra del portiere labronico. Sul capovolgimento di fronte una conclusione di Ferretti sbaglia l’indirizzo. Poi lo stesso Ferretti al termine di una azione personale costringe Di Biagio alla respinta. Alla fine del tempo passa il Tau: tutto nasce da un buco della retroguardia labronica nel quale è bravo Riccardo Benedetti a inserirsi e a fulminare Pulidori per il vantaggio ospite che manda al settimo cielo lo spicchio dei sostenitori altopascesi. Il preludio al termine del primo tempo è un palo esterno di Vantaggiato a seguito di un calcio di punizione.

Il Livorno cerca di andare all’arrembaggio nel secondo tempo per cercare il pareggio. È attento Mancini in chiusura aerea su Vantaggiato. Spinge il Livorno ma non soffre in Tau che aveva vacillato nella prima parte. A termine di un’azione di rimessa al 28’ è ancora il Tau incisivo con Antoni la cui conclusione viene messa in angolo da Pulidori. A 11’ dalla fine la curva labronica inizia ad inveire contro i suoi. All’81’ l’episodio incriminato: contrasto fra Mancini e Frati in area del Tau, il signor Nencioli di Prato assegna il calcio di rigore, la va a calciare per il Livorno Vantaggiato, Di Biagio alla sua destra devia in calcio d’angolo. Nel finale Granito appoggia per Fazzini per il tiro che potrebbe anticipare i titoli di coda, ma la conclusione va sul fondo. Fanno festa gli amaranto ospiti e vanno tutti verso il portiere Di Biagio, che ha fatto quello che Riccardo Benedetti aveva fatto nella prima frazione, concedendo al Tau di entrare nella storia.