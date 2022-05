Una rete di Inglese all’ultimo respiro tiene vive le speranze salvezza del Castelnuovo

Castelnuovo – Castelfiorentino 1-1

CASTELNUOVO: Papeschi, Giusti G., Morelli, Biagioni L., Galletti, Inglese, Casci, Marganti G., Gheri, Montemagni, El Hadoui. A disp.: Pili, Bonaldi, Valiensi, Lombardi, Telloli, Ghiloni, Piacentini, Magera, Lucchesini. All. Biggeri

CASTELFIORENTINO: Lisi, Duranti, Nidiaci, Castellacci, Campatelli, Vallesi, Giorgio, Marinari, Iaquinandi, Bartolozzi, Tomberli. A disp.: Lupi, Maltinti, Sarti, Ulivelli, Leporatti, Lenti, Pirone. All. Capecchi

ARBITRO: Marranchelli di Pisa (Veli di Pisa e Crispolti di Piombino)

RETI: 34′ pt aut. Galletti, 51′ st Inglese

NOTE: al 37′ st espulsi Piacentini e Vallesi. Al 38′ espulso Lisi

Il Castelnuovo è ancora vivo. Una rete di Inglese all’ultimo respiro tiene a galla il discorso salvezza per i gialloblu.

Allo stadio Nardini finisce 1-1 la sfida con il Castelfiorentino, gara valevole per triangolare salvezza di Eccellenza. A passare in vantaggio sono gli ospiti con una sfortunata autorete di Galletti al 34′ del primo tempo. Nella ripresa parte l’assedio del Castelnuovo alla disperata ricerca del gol. Una ripresa in cui succede di tutto: al 37′ le due squadre restano in dieci per le espulsioni di Piacentini e Vallesi; un minuto il Castelfiorentino resta addirittura in nove per il cartellino rosso al portiere Lisi per fallo da ultimo uomo su Lucchesini. Sette di minuti di recupero per le speranze dei padroni di casa e al 96′ Inglese, di testa, trova l’1-1 facendo impazzire il Nardini.

Domenica (22 maggio) il Castelnuovo se la vedrà con gli aretini della Baldaccio Bruni e servirà un’altra impresa per la salvezza: un successo con almeno tre gol di scarto.