Castelnuovo sconfitto ad Anghiari: è retrocesso in Promozione

Baldaccio Bruni – Castelnuovo 2-1

BALDACCIO BRUNI: Vassallo, Giorni, Piccinelli, Bruschi, Adreani, Paganelli, Torzoni, Mbounga, Sbardella, D’Aprile, Scarf. A disp.: Vadi, Bartolomei, Francini, Ceppodomo, Barbini, Sestini, Polizzi, Mafucci, Conti. All.: Palazzi

CASTELNUOVO GARFAGNANA: Papeschi, Giusti G., Morelli, Biagioni L., Biagioni R., Inglese, Marganti G., Galletti, Magera, Montemagni, Lucchesi. A disp.: Pili, Bonaldi, Telloli, Lombardi, Valiensi, Ghiloni, Casci, Pieroni D., Gheri. All.: Biggeri

ARBITRO: Pascali di Pistoia (Lembo di Valdarno e Scorteccia di Firenze)

RETI: 41’pt Sbardella, 10’st Torzoni, 15’st Morelli

Castelnuovo, niente da fare. La formazione gialloblu di Biggeri, che era obbligata a vincere per giocarsi la possibilità di un nuovo spareggio per non retrocedere, non è riuscita nell’intento di battere la Baldaccio Bruni di Anghiari e saluta mestamente la categoria.

L’andamento dell’incontro non lascia molto adito a dubbi sulla differenza di potenziale delle due squadre. Dopo un inizio di pressing gialloblu, con i garfagnini obbligati a fare la partita, la rete di Sbardella a fine del primo tempo taglia le gambe ai garfagnini. Che nella ripresa crollano con la rete di Torzoni dopo dieci minuti.

Sotto di due gol il Castelnuovo ci prova lo stesso e accorcia con Morelli, ma il risultato non cambia più.

Con la Baldaccio Bruni rimane in categoria anche il Castelfiorentino, la terza formazione del triangolare.