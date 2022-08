Camaiore, partita la stagione: sette volti nuovi per mister Polzella

È partita la nuova stagione del Camaiore di Eccellenza. La formazione è affidata a mister Luca Polzella che ha preso il posto designato per Lorenzo Collacchioni, che ha però scelto il Livorno, ripescato in queste ore in serie D.

Questa la rosa dei versiliesi (fra parentesi la formazione di provenienza): Alessio Adami, Leonardo Arnaldi, Filippo Belluomini (Tau Calcio), Fabio Biagini, Mattia Bianco, Matteo Biasci, Luca Carmazzi, Alberto Crecchi (Pontedera), Riccardo Dalle Mura, Iacopo D’Alessandro, Leonardo Da Pozzo, Alessio Fatticcioni (Cascina), Samuele Franceschi (Calci), Filippo Francesconi, Silvestro Geraci, Marco Manfredi (Tau Calcio), Marco Orlandi, Luca Raffi, Filippo Ricci (Tau Calcio), Mattia Rizzato (Ponsacco), Matteo Tabarrani, Luca Tragni (Ghiviborgo), Matteo Viola.

Già stabilite le prime amichevoli in vista della nuova stagione. Si parte domani (13 agosto) alle 17 con la sfida alla Fezzanese. Si torna in campo giovedì 18 alle 18,30 contro la Pontremolese. Infine sabato 20 alle 18 c’è Camaiore – Carrarese.