River Pieve, esordio in campionato con un pari senza reti

Prima giornata di campionato in chiaroscuro per le lucchesi di Eccellenza. Parte con un punto casalingo il River Pieve di Fanani nella nuova avventura in categoria. Pareggio senza reti contro un Castelfiorentino rimasto in dieci nel finale per l’espulsione di Cutroneo.

Va male al Camaiore all’esordio casalingo. Passa il Fucecchio con un gol per tempo ma, soprattutto, i versiliesi di Polzella chiusono in otto il match per tre espulsioni comminate da Merlino di Pontedera. Con tre assenze anche la seconda giornata di campionato si mette in salita.

Camaiore – Fucecchio 0-2

CAMAIORE: Rizzato, Orlandi, Franceschi, Biagini, Arnaldi, Fatticcioni, Da Pozzo (35’st Ricci Mirco), D’Alessandro (16’st Tabarrani), Raffi, Viola, Adami (16’st Centonze). A disp.: Bianco, Biasci, Belluomini, Coppola, Manfredi, Geraci. All.: Polzella

FUCECCHIO: Del Bino, Giometti, Lotti (17’st Nardi), Lecceti, La Rosa, Del Colle, Silvano (4’st Cenci), Zefi, Ceceri (5’st Masoni), Falcone (24’st Arrighini), Rigirozzo (23’st Carnevale). A disp.: Mannucci, Cullhai, Nannetti, Demi. All.: Dell’Agnello

ARBITRO: Merlino di Pontedera (Dell’Agnello di Pontedera e Corcione di Pisa)

RETI: 5’pt rig. Ceceri, 12’st Falconi

NOTE: Espulsi Fatticcioni al 3’st Viola al 17’st, Orlandi al 45’st. Amoniti Fatticcioni, D’Alessandro, Orlandi, Franceschi, Lotti, Ceceri, Silvano

River Pieve – Castelfiorentino 0-0

RIVER PIEVE: Biggeri, Dinucci, Filippi, Byaze (16’st Pieretti), Ramacciotti, Lavorini, Rocchiccioli, Cecchini (24’st Bosi), Fantini, Fruzzetti (12’st Giunta), Fanani. A disp.: Tozzini, Magera, Velani, Lunardi, Leshi, Faraglia. All.: Fanani

CASTELFIORENTINO: Lupi, Marghi, Nuti (43’st Mhilli), Marinari, Gemignani, Campatelli, Ballerini, Castellacci, Cutronei, Giani (13’st Duranti), Rosi (35’st Iaquinandi). A disp.: Bruni, Mancini, Pieracci, Nidiaci, Ulivelli, Iaquinandi, Bruni. All.: Cristiani

ARBITRO: D’Orta di Pisa (Della Bartola e Temfack di Pisa)

NOTE: Ammoniti Biggeri, Lavorini, Rocchiccioli, Pieretti Lupi, Cutroneo, Giani. Espulsi Cutroneo e l’allenatore Cristiani