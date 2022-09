“Certi amori non finiscono” così cantava Venditti e così è stato per Luigi Grassi.

Durante la presentazione ufficiale del ritorno l’ex Seravezza ha dichiarato che questa è una delle sfide più belle, anzi romantiche “visto quanto il Castelnuovo mi ha fatto crescere come calciatore da bambino fino a 22 anni”.

Presenti il presidente Dini, il direttore generale Giovannini, il mister Cipolli e tutta la dirigenza gialloblu.

Il presidente e il dg hanno descritto questa trattativa articolata ma agevolata dal supporto dell’amministrazione comunale e dalla volontà del calciatore stesso.

Giovannini ha sottolineato che questo acquisto è frutto di una scelta di cuore e valori verso i colori gialloblù che hanno fatto crescere calcisticamente l’ex attaccante dell’Ascoli.

Lo stesso Grassi è rimasto colpito da come si è mossa la società, soprattutto dal fatto di rincontrare il suo vecchio compagno di squadra come allenatore.

Cipolli è entusiasta di allenare tal giocatore e ha subito protetto il suo nuovo giocatore dicendo che: “Lui deve essere un valore aggiunto e non per forza quello che risolve le partite da solo, siamo un gruppo e lui sarà importante per noi”.

Gian Marco Bertei