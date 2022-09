Exploit del River Pieve: Cecchini e Fanani espugnano il campo del San Marco Avenza

Una vittoria e una sconfitta. Questo il bilancio nella seconda giornata di campionato per Camaiore e River Pieve, le due ‘superstiti’ in Eccellenza della provincia di Lucca.

Il Camaiore risponde al vantaggio labronica con Arnaldi, poi capitola a metà del secondo tempo. Il River Pieve espugna il campo del San Marco Avenza con i gol di Cecchini su rigore in apertura e di Fanani nel secondo tempo.

Pro Livorno – Camaiore 2-1

PRO LIVORNO: Rossi F., Petri, Porcellini, Amico, Signorini, Milianti, Brizzi, Costanzo, Lucchesi, Chianese, Moscati. A disp.: Marchetti, Fraschi, Pulina, Rossi, G., Santagata, Solimano, Turini, Filippi, Angiolini. All.: Ciricosta

CAMAIORE: Rizzato, Franceschi, Ricci F., Biagini, Arnaldi, Ricci, T., Manfredi, D’Alessandro, Raffi, Da Pozzo, Geraci. A disp.: Bianco, Biasci, Della Bona, Tragni, Adami, Tabarrani, Belluomini, Ricci M., Centonze. All.: Polzella

ARBITRO: Biagi di Pisa (Poneti di Firenze e Smecca di Carrara)

RETI: 13’pt Lucchesi, 23’pt Arnaldi, 21’st Amico

San Marco Avenza – River Pieve 1-2

SAN MARCO AVENZA: Cacchioli, De Angeli, Cacciatori, Cucurnia, Zuccarelli, Baeza Rosales, Vicari, Fortunati, Buffa, Montecalvo, Kthella. A disp.: Cozzolino, Villa, Viti, Raffo, Rossi, Bancalari, Pedrazzi, Basile, Saia. All.: Lazzarini

RIVER PIEVE: Biggeri, Dinucci, Filippi, Fanani, Ramacciotti, Lavorini, Fruzzetti, Cecchini, Fantini, Babboni, Rocchiccioli. A disp.: Tozzini, Faraglia, Velani J., Byaze, Leshi, Magera, Lunardi, Pieretti, Giunta. All.: Fanani

ARBITRO: Monti di Firenze (Gallà di Pistoia e Tilli di Prato)

RETI: 2’pt rig. Cecchini, 34’pt Vicari, 14’st Fanani