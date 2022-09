Fanani si gode il suo River: ora manca solo il successo fra le mura amiche

Partenza convincente per i millionarios in campionato. Dopo lo spavento col Castelfiorentino e la vittoria di corto muso ad Avenza al River Pieve di mister Fanani mancano solo i tre punti anche sul suolo di casa.

L’avversario sarà il Montespertoli, alquanto avvelenato visto la sconfitta in casa per 3 a 1 con il Frates Perignano, una delle favorite ai blocchi di partenza. I gialloverdi fiorentini vincitori della Coppa Italia Promozione sono una squadra solida e con un attaccante interessante come Niccolò Del Pera, che ha già siglato due gol in campionato.

Pacifico Fanani ai nostri microfoni si dice molto soddisfatto e sottolinea l’inizio stagione strepitoso del nuovo portiere Matteo Biggeri. Il classe ’96 ex Empoli è stato subito decisivo nella prima giornata per il rigore parato e per aver portato a casa il clean sheet, il mister conferma la sua scelta: “È stato il nostro primo acquisto, sapevo che è un portiere valido e sono contento che sia con noi visto che l’ho voluto fortemente in squadra”.

Fanani sul match in arrivo ha dichiarato che: “Sono forti e preparati ma non voglio assolutamente sottovalutare la partita di Coppa di mercoledì”. Su quest’ultima partita, che vedrà i biancorossi affrontare il Camaiore, Fanani ha già in mente di fare qualche rotazione per far rifiatare i titolari e dare fiducia a qualche giocatore con meno minuti in campo. All’andata i biancorossi hanno pareggiato 2-2 a Camaiore e mercoledì 21 settembre, River Pieve può passare il turno anche con un pareggio, ex 0-0 o 1-1.

Settimana intensa per mister Fanani con due belle sfide casalinghe che possono dare un indirizzo preciso alla stagione. Dalla sua ha una squadra veloce e tecnica con qualche calo di tensione pericoloso ma come ricorda lo stesso mister “il nostro obiettivo è la salvezza, quest’anno puntiamo a salvarci con anticipo e di non soffrire fino all’ultima giornata”.