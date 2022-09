Pieve Fosciana, è (ancora) tempo di derby. Telloli: “Lotteremo fino in fondo”

Riparte la Promozione del Pieve Fosciana. Sulle ali dell’entusiasmo dopo il passaggio del turno, i ragazzi di Telloli domenica avranno il replay al Nardini contro i gialloblù di Cipolli. Ma questa volta ci sono tre punti in palio e con delle novità che arrivano da Castelnuovo con l’arrivo di Gigi Grassi, il 10 castelnovese avrà da fare contro la compattezza difensiva biancorossa.

Oltre ad avere una delle tifoserie più calde della Valle, i millionarios garfagnini (il Pieve Fosciana ndr) sono un giusto mix di esperienza e gioventù di qualità, a capo della banda pievarina capitan Lucchesi. Il classe ’84, veterano della squadra, ha attorno ragazzi con forte temperamento come Alessandro Turri. Le defezioni non mancano: in difesa, infatti, assente il classe 2001 Pietrazzini che ha ben fatto l’anno precedente.

Ai nostri microfoni il mister Giancarlo Telloli si è mostrato tranquillo: “Ho ragazzi motivati che vogliono dimostrare il loro valore, lotteranno fino in fondo“. A riguardo dell’obbiettivo stagionale, l’ex mister del Fornaci cerca di tenere i piedi per terra: “Dobbiamo salvarci e anche nel minor tempo possibile, abbiamo le carte in regola per farlo“.

Sul match di domenica Telloli non tradirà il suo 4-4-2 visto l’arrivo in gialloblù del bomber di Filicaia: “Cerchiamo una nostra identità di gioco, vogliamo essere coerenti con il nostro stile ma ovviamente cercheremo di aver maggiore attenzione per giocatori come Grassi e la punta Bitep”.

Domenica sera sapremo il risultato del terzo atto di questo derby garfagnino: ci sarà una svolta nella trama o continuerà l’equilibrio? Solo il campo potrà risolvere l’enigma.