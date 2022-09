River Pieve, continua la corsa: poker da tre punti al Montespertoli

Continua a stupire in Eccellenza il River Pieve di mister Pacifico Fanani. I ‘millionarios’ sul proprio campo fanno un’altra vittima, il Montespertoli, seppellito sotto un poker di reti. Botta e risposta Fanani – Del Pela per il momentaneo 1-1, poi si ssatena Ba, subentrato dalla panchina, con un uno-due micidiale che taglia le gambe all’undici di Sarti. Nel finale su rigore il gol di Cecchini per il definitivo 4-1.

Vittoria all’ultimo tutto per il Camaiore di Polzella contro il San Miniato Basso, una delle favorite della vigilia in campionato, che vede allungarsi la striscia non positiva di risultati. A decidere la partita un gol di Biagini in pieno recupero per una giornata da incorniciare per le due lucchesi del girone A.

Camaiore – San Miniato Basso 1-0

CAMAIORE: Rizzato, Ricci T., Ricci F., Biagini, Arnaldi, Fatticcioni, Manfredi, D’Alessandro, Raffi, Da Pozzo, Geraci. A disp.: Bianco, Orlandi, Franceschi, Adami, Viola, Tabarrani, Tragni, Ricci M., Centonze, All.: Polzella

SAN MINIATO BASSO: Lampignano, Franzoni, Romeo, Malanchi, Sabatini, Cela, Bourezza, Tremolanti, Scarselli, Di Benedetto, Ciravegna. A disp.: Giannangeli, Nolè, Menichetti, Taddei, Salliu, Boghean, Re, Anichini, Bracci. All.: Targetti

ARBITRO: Bonono di Collegno (Gelli di Prato e Cerino di Lucca)

RETI: 48’st Biagini

River Pieve – Montespertoli 4-1

RIVER PIEVE: Biggeri, Ramacciotti, Filippi, Fanani (31’st Byaze), Leshi, Velani, Magera (45’st Dinucci), Cecchini, Fantini (9’st Ba, 36’st Bosi), Babboni, Rocchiccioli (24’st Fruzzetti). A disp.: Tozzini, Giunta, Pieretti, Lunardi. All.: Fanani

MONTESPERTOLI: Pinochi, Dolfi, Liberati, Trapassi, Ciardini, Fiaschi (29’st Sinteregan), Marconcini, Martini (20’st Turini), Del Pela, Maltomini, Marchi (12’st Cenni). A disp.: Cicali, Russo, Vanzi, Conti, Mina, Tavanti. All.: Sarti

ARBITRO: Galligani di Pistoia (Ferretti e Spinelli di Pistoia)

RETI: 21’pt Del Pela, 24’pt, 26’st e 36’st Ba, 46’st rig. Cecchini

NOTE: Ammoniti Liberati, Ciardini. Espulso Turini al 33’st