River Pieve indenne a Livorno grazie a un gol in extremis di Cecchini

Eccellenza, ancora una giornata positiva per il River Pieve che sul campo della blasonata Pro Livorno strappa in extremis un punto importante. Succede tutto nel finale: Lucchesi porta i labronici in vantaggio, Cecchini impatta nel recupero mantenendo l’undici di Fanani nei piani altissimi della classifica.

Si illude ma poi crolla il Camaiore di Polzella, la cui posizione sembra ora a rischio. Dopo il gol di Viola la Cuoiopelli, infatti, cala il poker.

Cuoiopelli-Camaiore 4-1

CUOIOPELLI: Pulidori, Gamberucci, Bagnoli (10’ st Benericetti), Rudi, Viligiardi, Mariani (18’ st R. Lucaccini), Passerotti, Borselli, Andolfi (26’ st Canessa), Tapparello (42’ st Baroncini), Guerrucci (40’ st Friuli). A disp.: Cavallini M., Ammannati, Friuli, Lucaccini F., Baroncini, Lucaccini R., Cinelli, Canessa, Benericetti. All.: Marselli.

CAMAIORE: Rizzato, T. Ricci, F. Ricci (28’ st Centonze), Biagini, Arnaldi, Fatticcioni, Manfredi (31’ st Adami), Viola (37’ st M. Ricci), Raffi, Da Pozzo, Geraci. A disp.: Bianco, Orlandi, Biasci, Franceschi, Adami, Ricci, Tragni, Belluomini, Centonze. All.: Polzella

ARBITRO: Giorgiani di Pesaro (Ballotti di Pistoia e Luti di Livorno)

RETI: 13’ pt Viola 20’ pt Tapparello, 13’ st Andolfi, 38’ st Tapparello, 43’ st Baroncini

NOTE: Angoli: 8 – 3. Ammoniti: 2’ st Da Pozzo, 11’ st Biagini. Recupero 1° tempo 0’, 2° tempo 4’

Così come avvenne al debutto con il San Marco Avenza, la Cuoiopelli centra la sua seconda vittoria interna consecutiva grazie alla premiata ditta Tapparello-Andolfi, anche questa è arrivata in rimonta dopo il vantaggio camaiorese siglato da Viola. Il successo è maturato nella seconda parte quando gli avvicendamenti dalla panchina hanno pesato sull’economia della sfida, la Cuoio ha messo dentro forze fresche e qualità, alle quale il Camaiore non ha saputo rispondere.

La gara è stata sempre condotta dai ragazzi di Marselli con Pulidori che non è mai stato impegnato ed è stato trafitto nell’unico tiro scagliato verso la sua porta da Viola verso il quarto d’ora. Bello il gol del centrocampista ospita che raccoglieva un centro da sinistra di Da Pozzo e con un controllo e tiro radente di prima intenzione fulminava il portiere dopo che in avvio Mariani mancava l’impatto di testa su suggerimento di Passerotti e Raffi, sempre di testa, girava sul fondo.

Verso metà tempo Tapparello riportava le sorti in parità andando via di forza a Tommaso Ricci per poi battere in diagonale da sinistra Rizzato, facendosi perdonare per aver graziato l’estremo del Camaiore in precedenza non avendo sapendo approfittare del retropassaggio di Arnaldi che gli regala un opportunità più unica che rara. La Cuoio mantiene le redini per tutta la prima parte, il Camaiore pur avendo in Biagini un grande faro in mezzo al campo non riesce a replicare alla spinta dei conciari. Il sorpasso così come avvenne con la San Marco si concretizza nella ripresa, Mariani pennella un pallone in area sul quale Andolfi va in cielo e con un grande avvitamento giro la palla al’angolino alla destra.

La gara assume i connotati di un monologo, la girandola dei cambi dà slancio alla Cuoio con il Camaiore che fraseggia con i tre davanti Da Pozzo, Raffi e Geraci ma nulla più. Tapparello realizza la sua seconda doppietta casalinga consecutiva a 7′ dalla fine scaraventando un respinta di Rizzato su diagonale di Andolfi e quando ormai si aspetta il fischio conclusivo, può festeggiare il neo entrato Baroncini mettendo dentro una palla che gli carambola sul corpo, potendo festeggiare il suo secondo sigillo personale dopo quello del giorno precedente con la juniores.

Il poker è servito la Cuoio rimane in scia del Fucecchio, il Camaiore si ferma di nuovo e chi lo fa in questo campionato è perduto.

Pro Livorno – River Pieve 1-1

PROLIVORNO SORGENTI: Rossi F., Solimano, Pulina, Amico, Signorini, Milianti, Brizzi, Costanzo, Lucchesi, Chianese, Petri. A disp.: Lo Frano, Turini, Filippi, Angiolini, Rossi G., Dell Amico, Lischi, Porcellini, Casalini. All.: Ciricosta

RIVER PIEVE: Biggeri, Ramacciotti, Filippi, Fanani, Leshi, Velani J., Cecchini, Fantini, Babboni, Rocchiccioli, Magera. A disp.: Tozzini, Giunta, Pieretti, Lunardi, Byaze, Fruzzetti, Faraglia, Tocci, Dinucci. All.: Fanani

ARBITRO: Neto di Pisa (Crispolti di Piombino e Pellegrini di Prato)

RETI: 35’st Lucchesi, 47’st Cecchini