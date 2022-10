Camaiore travolto a Santa Croce sull’Arno, Polzella: “Due episodi hanno fatto la differenza”

È un Luca Polzella deluso quello del dopo partita di Santa Croce, una sconfitta per 4-1 del suo Camaiore contro la Cuoiopelli.

Mister, non è bastato il vantaggio iniziale…

“Si era messa bene. Abbiamo fatto un bel primo tempo con occasioni da una parte e dall’altra. Nel secondo tempo ci sono state due cose che hanno fatto la differenza”

Ce le può elencare?

“L’eurogol di Andolfi, giocatore con il quale ho vinto l’Eccellenza a Cascina, e i cambi. Bisogna dare i giusti meriti all’avversario, riconoscere la sua bravura. Loro con Canessa, Benericetti e Riccardo Lucaccini hanno cambiato la partita”

Abbiamo avuto l’impressione che la vostra offensiva si esaurisse alla tre-quarti

“Davanti abbiamo fatto poco, devo dire che il punteggio mi sembra un po’ troppo largo, per 70 minuti era ancora in bilico”

Davide Marselli si gode il successo e la piazza d’onore in classifica.

“Abbiamo fatto una grossa prestazione costruendo sei-sette palle gol e onestamente il nostro portiere è stato inoperoso”

Una gara dalla fisionomia che ricorda quella con la San Marco.

“Fino ad ora abbiamo sempre giocato per vincere e posso dirvi che nei due pareggi abbiamo rischiato poco e non abbiamo concretizzato quello che abbiamo costruito. Oggi è stato importante trovare subito il pareggio. I cambi ci hanno permesso di cambiare la gara”.

Hanno deciso ancora una volta Tapparello e Andolfi?

“Le punte sono lì per questo”

Vincete in casa e pareggiate fuori, cammino perfetto per vincere un campionato

“Siamo in perfetta media inglese. Oggi abbiamo affrontato una squadra importante che vedrete fra sei o sette giornate la troveremo in posizione di classifica ben diversa da quella di oggi. È un po’ presto per fare questi azzardi, siamo partiti molto bene considerando che della passata stagione sono rimasti solo due giocatori”

Sabato nell’anticipo trasferta a Livorno in casa dell’Armando Picchi.

“Ci aspetta una gara difficile contro una buona squadra che ora è in difficoltà. Dovremo essere bravi e lucidi, ci piacerebbe aspettare la prossima di campionato stando alla finestra da primi in classifica”