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Eccellenza, il derby più atteso fra Real Forte Querceta e Viareggio finisce pari

20 settembre 2026 | 17:14
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di Redazione

Redazione

Eccellenza, il derby più atteso fra Real Forte Querceta e Viareggio finisce pari

Botta e risposta Nardi-Scarpa a inizio ripresa. Punto prezioso per il Castelnuovo a Cecina, anche a Camaiore esce la X. Ko il Pietrasanta

Spettacolo nella seconda giornata di Eccellenza, dove nessuna delle formazioni della provincia conquista i tre punti.

Fari puntati sul derby: Real Forte Querceta e Viareggio si dividono la posta: botta e risposta a inizio ripresa di Nardi e Scarpa.

Scoppiettante la gara di Cecina dalla quale il Castelnuovo esce con un punto importante, dopo essere andato due volte in vantaggio con Cecilia e con Kthella.

Chiude il quadro il pari fra Camaiore e Tuttocuoio: iil rigore di Buffa illude, pareggia Severi nella ripresa. 

Camaiore – Tuttocuoio 1-1
CAMAIORE: Pierallini, Casani Tommaso, Bossini, Amico, Espeche, Disegni, Meucci, Bartelloni (29’st Mapelli), Buffa (23’st Di Giorgio), Marabese (38’st Ferracuti), Sica (38’st Del Marco). A disp.: Marchetto, Belli, Bicicchi, Pardini, Usseglio Viretta. All.: Pisciotta.
TUTTOCUOIO: Serafini, Severi, Iacopini, Apolloni, Rossi, Nannetti, Braccianti (12’st Mpoub Serigne), Sessa, Cassisa (43’st Colombo), Brizzi (33’st Nicolas Aguedo), Pucci (8’st Di Natale). A disp.: Viti, Bombino, Canclini, Lici, Pacini Gaeta. All.: Lazzerini.
ARBITRO: Spadoni di Pesaro (Angeli di Carrara e De Fazio di Pisa)
RETI: 31’pt rig. Buffa, 25’st Severi
NOTE: Ammoniit Bartellonmi, Amico

Real Forte Querceta – Viareggio 1-1
REAL FORTE QUERCETA: Pastine, Nicolini, Arcidiacono, Marinari, Masi, Lucaccini, Franzoni, Gorreri, Maggi, Borselli, Nardi. A disp.: Cavo, Angelotti, Parigi, Giannotti, Michelucci, Puccetti, Trombella, Lucchesi, Geraci. All.: Della Bona
VIAREGGIO: Castaldi, Raineri, Danovaro, Saccenti, Cesaretti, Salto, Tieu Kapieu, Sadarnac, Pegollo, Scarpa, Purro. A disp.: Nucci, Ferrali, Baroni, Romanelli, Douanla, Coppola, Sforzi, Gabrielli, Lollo. All.: Fiale
ARBITRO: Rinaldi di Empoli (Bua di Pontedera e Bagni di Prato)
RETI; 8’st Nardi, 10’st Scarpa

Sporting Cecina – Castelnuovo 2-2
SPORTING CECINA: Fogli, Fiorentini, Zazzeri, Cerri, Startari, Cionini, Barlettani, Diagne, Skerma, Pardera, Panicucci. A disp.: Bendinelli, Ricciardi, Battini, Signorini, Castellano, Pagni, Fiorini, Di Tanto, Artino. All.: Miano
CASTELNUOVO GARFAGNANA: Biggeri, Quilici, Cecilia, Velani, Lunardi, Alessiani, Cecchini, Bertipagani, Kthella, Micchi T., Borgia. A disp.: Tonelli, Ramacciotti, Verona, Mancini, Grilli, Micchi A., Bartolomei, Gasperoni, Skubin. All.: Micchi
ARBITRO: Briganti di Carrara (Casole di Pisa e Checchi di Viareggio)
RETI: 16’pt Cecilia, 28’pt Skerma, 27’st Kthella, 30’st Diagne

Zenith Prato – Pietrasanta 4-1
ZENITH PRATO: Caroti, Gonfiantini, Sinisgallo, Falciani, Geniotal, Nistri, Del Pela N, Del Pela T., Tempestini, Baldini, Torracchi. A disp.: Filoni, Danti, Belli, Sarti, Giovanchelli, Morosi, Barattucci, Talanti, Fallani. All.: Guasti
PIETRASANTA: Vignali, Fioretti, Laucci, Anzilotti, Bartoli, Bertacca, Petrucci, Isola, Remedi A., Battisti, Gargani. A disp.: Pianti, Sartori, Bertoneri, Remedi L., Cini, Tocchini, Ricci, Campani, Sodini. All.: Tocchini
ARBITRO: Fantoni del Valdarno (Pappalardo e De Matteis di EmpolI)
RETI: 34’pt rig. e 17’st rig. Del Pela, 7’st Gargani, 30’st Sarti, 34’st Baldini