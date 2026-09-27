Eccellenza|
Il Viareggio torna ai Pini e fa i primi tre punti: battuto il San Giuliano. Ok Castelnuovo e Camaiore
Gialloblu vittoriosi con il gol di Quilici. Pari per il Real Forte sul campo del Tuttocuoio e per il Pietrasanta con la Real Cerretese
Il Viareggio torna allo stadio dei Pini e conquista la prima vittoria di stagione. Lo fa regolando 2-0 il San Giuliano con i gol di Tieu Kapieu e Gabrielli.
Da tre punti anche la giornata del Castelnuovo, che con Quilici regola lo Zenith Prato in una partita di cartello della giornata. Vince in trasferta il Camaiore: Marabese e Buffa nella prima frazione stendono i Fratres Perignano.
Pari le altre due versiliesi: senza reti il Pietrasanta con la Real Cerretese, un gol per parte per il Real Forte Querceta sul campo della retrocessa Tuttocuoio.
Castelnuovo – Zenith Prato 1-0
CASTELNUOVO GARFAGNANA: Biggeri, Borgia, Quilici, Cecilia, Lunardi, Gasperoni, Bartolomei, Cecchini, Bertipagani, Kthella, Micchi A.. A disp.: Tonelli, Ramacciotti, Verona, Alessiani, Landi, Grilli, Mancini, Micchi T., Skubin. All.: Micchi E.
ZENITH PRATO: Caroti, Gonfiantini, Sinisgallo, Falciani, Geniotal, Nistri, Del Pela N., Tempestini, Sarti, Baldini, Torracchi. A disp.: Filoni, El Hami, Rischi, Del Pela T., Belli, Giovanchelli, Barattucci, Talanti, Fallani. All.: Guasti
ARBITRO: Antonio Paolillo di Barletta (Bua e Tarandetti di Pontedera)
RETI: 29’st Quilici
Fratres Perignano – Camaiore 0-2
FRATRES PERIGNANO: Rizzato, Solimano, Lupi, Remorini, Quochi, Vittorini, Celi (10’st Gori), Sottile, Canessa, Tognoni, Checchi (35’st Pinna). A disp.: Igitkhnaiani, Piccirilli, Buti, Busiello, Cappagli, Bibaj, Chiarini. All.: Fanani
CAMAIORE: Pierallini, Casani T., Bossini, Amico, Espeche, Disegni (45’st Bicicchi), Meucci, Bartelloni, Buffa, Marabese (25’st Di Giorgi), Sica (29’st Del Marco). A disp.: Tabarrani, Belli, Casani J., Lombardi, Ferracuti, Usseglio Viretta. All.: Pisciotta
ARBITRO: Bragazzi di Carrara (Lisi e Mohamed di Empoli)
RETI: 5’pt Marabese, 45’pt Buffa
NOTE: Ammoniti Vittorini, Quochi, Sottile, Sica
Pietrasanta – Real Cerretese 0-0
PIETRASANTA: Vignali, Sartori (24’st Ricci A.), Laucci, Anzillotti, Bartoli, Bertacca, Petrucci (40’st Sodini), Isola (21’st Battisti), Remedi A., Remedi L. (44’st Ricci M.), Gargani (33’st Szabo). A disp.: Pianti, Fioretti, Cini, Tocchini. All.: Tocchini
REAL CERRETESE: Fedele, Orsucci, Dal Porto, Pievani, Romiti, Mordagà, Melani, Nieri (9’st Perillo), Borracchini (6’st Sogli Degl’Innocenti), Manetti, Camaiani. A disp.: Botrini, Bargellini, Fokou, Innocenti, Palandri, Lapi. All.: Petroni
ARBITRO: Calise di Piombino (Goretti del Valdarno ed Ernano di Arezzo)
NOTE: Ammoniti Bartoli, Fedele, Nieri, Mordagà, Orsucci
Tuttocuoio – Real Forte Querceta 1-1
TUTTOCUOIO: Serafini, Severi, Iacopini, Mboup, Rossi, Nannetti, Sessa, Apolloni, Cassisa, Brizzi, Di Natale. A disp.: Viti, Spinicci, Canclini, Bombino, Aguedo, Capodici, Lici, Colombo, Pacini Gaeta. All.: Lazzerini
REAL FORTE QUERCETA: Pastine, Arcidiacono, Michelucci, Marinari, Masi, Lucaccini, Franzoni, Lucchesi, Geraci, Borselli, Trombella. A disp.: Abadei, Fiocchi, Manfredi, Parigi, Ouadjaout, Angelotti, Barattucci, Nicolini, Giannotti. All.: Della Bona
ARBITRO: Arrigoni di Ravenna (Gambino di Prato e Moro di Pisa)
RETI: 45’pt Severi, 20’st Borselli
Viareggio – San Giuliano 2-0
VIAREGGIO: Castaldi, Raineri, Purro, Saccenti, Danovaro, Salto, Cesaretti, Sadarnac, Tieu Kapieu, Scarpa, Gabrielli. A disp.: Nucci, Baroni, Coppola, Ferrali, Lollo, Pegollo, Romanelli, Sforzi, Douanla. All.: Fiale
SAN GIULIANO: Di Biagio, Gremigni, Casanova, Lecceti, Ragghianti, Bracci, Marcucci, Del Soldato, Rotunno, Matteini, Luciani. A disp.: Taglioni, Marcon, Pasquini, Mancini, Pallecchi, Lovo, Gallina. All.: Gassani
ARBITRO: Pisaneschi di Pistoia (Pacini di Empoli e Chernenkova di Piombino)
RETI: 9’pt Tieu Kapieu, 45’pt Gabrielli