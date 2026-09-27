Logo
Camaiore Calcio
campionato
Castelnuovo calcio
gare
pietrasanta calcio
Real Forte Querceta
tabellini
Viareggio Calcio
Camaiore
Castelnuovo Garfagnana
Forte dei Marmi
Pietrasanta
Viareggio
Edoardo Micchi
Giuseppe Della Bona
Leonardo Tocchini
Lorenzo Fiale
Massimiliano Pisciotta

Eccellenza

|
Calcio
/
Eccellenza
/
Sport
/

Il Viareggio torna ai Pini e fa i primi tre punti: battuto il San Giuliano. Ok Castelnuovo e Camaiore

27 settembre 2026 | 17:06
Share0
di Redazione

Redazione

Il Viareggio torna ai Pini e fa i primi tre punti: battuto il San Giuliano. Ok Castelnuovo e Camaiore

Gialloblu vittoriosi con il gol di Quilici. Pari per il Real Forte sul campo del Tuttocuoio e per il Pietrasanta con la Real Cerretese

Il Viareggio torna allo stadio dei Pini e conquista la prima vittoria di stagione. Lo fa regolando 2-0 il San Giuliano con i gol di Tieu Kapieu e Gabrielli. 

Da tre punti anche la giornata del Castelnuovo, che con Quilici regola lo Zenith Prato in una partita di cartello della giornata. Vince in trasferta il Camaiore: Marabese e Buffa nella prima frazione stendono i Fratres Perignano.

Pari le altre due versiliesi: senza reti il Pietrasanta con la Real Cerretese, un gol per parte per il Real Forte Querceta sul campo della retrocessa Tuttocuoio.

Castelnuovo – Zenith Prato 1-0
CASTELNUOVO GARFAGNANA: Biggeri, Borgia, Quilici, Cecilia, Lunardi, Gasperoni, Bartolomei, Cecchini, Bertipagani, Kthella, Micchi A.. A disp.: Tonelli, Ramacciotti, Verona, Alessiani, Landi, Grilli, Mancini, Micchi T., Skubin. All.: Micchi E.
ZENITH PRATO: Caroti, Gonfiantini, Sinisgallo, Falciani, Geniotal, Nistri, Del Pela N., Tempestini, Sarti, Baldini, Torracchi. A disp.: Filoni, El Hami, Rischi, Del Pela T., Belli, Giovanchelli, Barattucci, Talanti, Fallani. All.: Guasti
ARBITRO: Antonio Paolillo di Barletta (Bua e Tarandetti di Pontedera)
RETI: 29’st Quilici

Fratres Perignano – Camaiore 0-2
FRATRES PERIGNANO: Rizzato, Solimano, Lupi, Remorini, Quochi, Vittorini, Celi (10’st Gori), Sottile, Canessa, Tognoni, Checchi (35’st Pinna). A disp.: Igitkhnaiani, Piccirilli, Buti, Busiello, Cappagli, Bibaj, Chiarini. All.: Fanani
CAMAIORE: Pierallini, Casani T., Bossini, Amico, Espeche, Disegni (45’st Bicicchi), Meucci, Bartelloni, Buffa, Marabese (25’st Di Giorgi), Sica (29’st Del Marco). A disp.: Tabarrani, Belli, Casani J., Lombardi, Ferracuti, Usseglio Viretta. All.: Pisciotta
ARBITRO: Bragazzi di Carrara (Lisi e Mohamed di Empoli)
RETI: 5’pt Marabese, 45’pt Buffa
NOTE: Ammoniti Vittorini, Quochi, Sottile, Sica

Pietrasanta – Real Cerretese 0-0
PIETRASANTA: Vignali, Sartori (24’st Ricci A.), Laucci, Anzillotti, Bartoli, Bertacca, Petrucci (40’st Sodini), Isola (21’st Battisti), Remedi A., Remedi L. (44’st Ricci M.), Gargani (33’st Szabo). A disp.: Pianti, Fioretti, Cini, Tocchini. All.: Tocchini
REAL CERRETESE: Fedele, Orsucci, Dal Porto, Pievani, Romiti, Mordagà, Melani, Nieri (9’st Perillo), Borracchini (6’st Sogli Degl’Innocenti), Manetti, Camaiani. A disp.: Botrini, Bargellini, Fokou, Innocenti, Palandri, Lapi. All.: Petroni
ARBITRO: Calise di Piombino (Goretti del Valdarno ed Ernano di Arezzo)
NOTE: Ammoniti Bartoli, Fedele, Nieri, Mordagà, Orsucci

Tuttocuoio – Real Forte Querceta 1-1
TUTTOCUOIO: Serafini, Severi, Iacopini, Mboup, Rossi, Nannetti, Sessa, Apolloni, Cassisa, Brizzi, Di Natale. A disp.: Viti, Spinicci, Canclini, Bombino, Aguedo, Capodici, Lici, Colombo, Pacini Gaeta. All.: Lazzerini
REAL FORTE QUERCETA: Pastine, Arcidiacono, Michelucci, Marinari, Masi, Lucaccini, Franzoni, Lucchesi, Geraci, Borselli, Trombella. A disp.: Abadei, Fiocchi, Manfredi, Parigi, Ouadjaout, Angelotti, Barattucci, Nicolini, Giannotti. All.: Della Bona
ARBITRO: Arrigoni di Ravenna (Gambino di Prato e Moro di Pisa)
RETI: 45’pt Severi, 20’st Borselli

Viareggio – San Giuliano 2-0
VIAREGGIO: Castaldi, Raineri, Purro, Saccenti, Danovaro, Salto, Cesaretti, Sadarnac, Tieu Kapieu, Scarpa, Gabrielli. A disp.: Nucci, Baroni, Coppola, Ferrali, Lollo, Pegollo, Romanelli, Sforzi, Douanla. All.: Fiale
SAN GIULIANO: Di Biagio, Gremigni, Casanova, Lecceti, Ragghianti, Bracci, Marcucci, Del Soldato, Rotunno, Matteini, Luciani. A disp.: Taglioni, Marcon, Pasquini, Mancini, Pallecchi, Lovo, Gallina. All.: Gassani
ARBITRO: Pisaneschi di Pistoia (Pacini di Empoli e Chernenkova di Piombino)
RETI: 9’pt Tieu Kapieu, 45’pt Gabrielli