Eccellenza|
Calcio/
Eccellenza/
Sport/
Un nuovo portiere per il Real Forte Querceta: preso Leonardo Ababei
2 ottobre 2026 | 13:30
Classe 2008 il numero uno è cresciuto nei settori giovanili di Spezia e Carrarese e arriva dalla Primavera del Livorno
Un nuovo portiere per il Real Forte Querceta.
Entra in rosa Leonardo Ababei, portiere classe 2008, cresciuto nei settori giovanili di Spezia e Carrarese, e in arrivo dalla Primavera del Livorno.
Queste le sue parole con la nuova maglia: “Mi ha colpito la serietà della società, mi sono trovato subito allineato con i direttori e con tutto lo staff. L’ambizione? Fare esperienza in prima squadra e migliorare, mettendomi a disposizione del mister”.