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Un nuovo portiere per il Real Forte Querceta: preso Leonardo Ababei

2 ottobre 2026 | 13:30
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di Redazione

Redazione

Un nuovo portiere per il Real Forte Querceta: preso Leonardo Ababei

Classe 2008 il numero uno è cresciuto nei settori giovanili di Spezia e Carrarese e arriva dalla Primavera del Livorno

Un nuovo portiere per il Real Forte Querceta. 

Entra in rosa Leonardo Ababei, portiere classe 2008, cresciuto nei settori giovanili di Spezia e Carrarese, e in arrivo dalla Primavera del Livorno.

Queste le sue parole con la nuova maglia: “Mi ha colpito la serietà della società, mi sono trovato subito allineato con i direttori e con tutto lo staff. L’ambizione? Fare esperienza in prima squadra e migliorare, mettendomi a disposizione del mister”.