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Anticipo di Eccellenza: il derby spettacolo fra Camaiore e Castelnuovo finisce pari
Due doppiette per la sfida al Comunale: i gialloblu si illudono con Kthella, Buffa nella ripresa si scatena e fa 2-2
Camaiore-Castelnuovo 2-2
CAMAIORE: Pierallini, Casani, Bossini (7’st Di Giorgio), Amico, Espeche, Disegni, Sica (28’pt Del Marco), Bartelloni (28’pt Mapelli), Buffa, Marabese (28’st Ferracuti), Meucci. A disp.: Tabarrani, Belli, Bicicchi, Pardini, Usseglio Viretta. All.: Pisciotta
CASTELNUOVO: Biggeri, Borgia, Ramacciotti, Verona, Cecilia, Lunardi, Gasperoni (27’st Alessiani), Cecchini, Landi (40’st Mancini), Kthella, Skubin (7’st Micchi A., 44’st Micchi T.). A disp.: Tonelli, Velani, Tognini, Grilli, Bertipagani. All.: Micchi E.
ARBITRO: Di Galante di Pontedera, (Torre di Firenze e Chericoni di Pisa)
RETI: 3’pt e 15’pt Kthella, 22’st e 27’st Buffa
NOTE: Ammoniti Kthella
Anticipo con derby per il girone A di Eccellenza toscana.
Si dividono equamente la posta ma danno spettacolo il Camaiore di Pisciotta e il Castelnuovo di Micchi, in una gara dai due volti. Nella prima frazione parte fortissimo il Castelnuovo che dopo un quarto d’ora è sul doppio vantaggio con Kthella.
Nella ripresa è il Camaiore che riprende in mano le redini del gioco e con bomber Buffa, autore di una doppietta, impatta sul 2-2. a gara resta vibrante fino al 2-2 finale.