Anticipo di Eccellenza: il derby spettacolo fra Camaiore e Castelnuovo finisce pari

Camaiore-Castelnuovo 2-2

CAMAIORE: Pierallini, Casani, Bossini (7’st Di Giorgio), Amico, Espeche, Disegni, Sica (28’pt Del Marco), Bartelloni (28’pt Mapelli), Buffa, Marabese (28’st Ferracuti), Meucci. A disp.: Tabarrani, Belli, Bicicchi, Pardini, Usseglio Viretta. All.: Pisciotta

CASTELNUOVO: Biggeri, Borgia, Ramacciotti, Verona, Cecilia, Lunardi, Gasperoni (27’st Alessiani), Cecchini, Landi (40’st Mancini), Kthella, Skubin (7’st Micchi A., 44’st Micchi T.). A disp.: Tonelli, Velani, Tognini, Grilli, Bertipagani. All.: Micchi E.

ARBITRO: Di Galante di Pontedera, (Torre di Firenze e Chericoni di Pisa)

RETI: 3’pt e 15’pt Kthella, 22’st e 27’st Buffa

NOTE: Ammoniti Kthella