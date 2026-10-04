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Eccellenza, il big match al Viareggio: doppio Purro stende il Belvedere in casa
I bianconeri hanno preso il passo campionato. Nessun vincitore nel derby fra Real Forte Querceta e la neopromossa Pietrasanta
Finisce senza reti uno dei tanti derby della Versilia della stagione, quello che vedeva di fronte il Real Forte Querceta con la neopromossa Pietrasanta. Ma non è stata certo una sfida avara di emozioni.
Al big match era chiamato il Viareggio che con il Belvedere ha vinto grazie alla doppietta di Ermes Purro a cavallo dei due tempi. Un successo che permette ai bianconeri di rimettersi in carreggiata e puntare dritti verso il vertice della classifica.
Real Forte Querceta – Pietrasanta 0-0
REAL FORTE QUERCETA: Pastine, Franzoni, Arcidiacono, Marinari, Masi, Lucaccini, Gorreri, Michelucci, Geraci, Borselli, Lucchesi. A disp.: Ababei, Carli, Angelotti, Giannotti, Manfredi, Mogavero, Parigi, Ouadjaout, Trombella. All.: Dalla Bona
PIETRASANTA: Vignali, Ricci A., Laucci, Anzilotti, Bartoli, Bertacca, Petrucci, Tocchini F., Remedi A., Remedi L., Gargani. A disp.: Pianti, Sartori, Laurini, Battisti, Isola, Cini, Szabo, Ricci M., Mancini. All.: Tocchini L.
ARBITRO: Faedda di San Donà di Piave (Mucci e Nesi di Pistoia)
Belvedere – Viareggio 1-2
BELVEDERE: Pagni, Mussio, Del Conte, Ficini, Gucci, Bianchi, Signorini, Kouassi, Rotondo, Boccardi, Arcuri. A disp.: Galloni, Hanxhari, Carlotti, Ghilli, Pecchia, Veronesi, Cantalino, El Falahi, Tenci. All.: Giallini
VIAREGGIO: Castaldi, Cesaretti, Danovaro, Gabrielli, Pegollo, Purro, Ranieri, Saccenti, Sadarnac, Salto, Sforzi. A disp.: Galli, Baroni, Bartoli, Coppola, Douanla, Lollo, Nucci, Romanelli, Tieu Kapieu. All.: Fiale
ARBITRO: Norci di Arezzo (Solito di Piombino e Ernano di Arezzo)
RETI: 45’pt e 17’st rig. Purro, 37’st Tenci
Camaiore – Castelnuovo 2-2 giocata ieri