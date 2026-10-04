Eccellenza, il big match al Viareggio: doppio Purro stende il Belvedere in casa

Finisce senza reti uno dei tanti derby della Versilia della stagione, quello che vedeva di fronte il Real Forte Querceta con la neopromossa Pietrasanta . Ma non è stata certo una sfida avara di emozioni.

Al big match era chiamato il Viareggio che con il Belvedere ha vinto grazie alla doppietta di Ermes Purro a cavallo dei due tempi. Un successo che permette ai bianconeri di rimettersi in carreggiata e puntare dritti verso il vertice della classifica.