La gara|
Castelnuovo fuori dalla Coppa Italia di Eccellenza con il ko a Fucecchio
La formazione gialloblu lotta fino al 90′ dopo l’uno-due dei bianconeri nel primo tempo. Non basta il gol di Landi
Fucecchio-Castelnuovo Garfagnana 2-1
FUCECCHIO: Gori, Berhoxha, Paradiso, Ciardelli, Salvadori, Ghelardoni, Guerrucci, Di Donfrancesco, Cristodaro, Malanchi, Princiotta. A disp.: Del Bino, Compagnucci, Badalassi, Goretti, Fanara, Matteoli, Melani, Mariani, Trapani. All.: Menichetti
CASTELNUOVO GARFAGNANA: Tonelli, Ramacciotti, Lunardi, Cecilia, Mancini, Alessiani, Bartolomei, Cecchini, Verona, Skubin, Micchi T.. A disp.: Biggeri, Borgia, Gasperoni, Landi, Micchi A., Velani, Kthella, Tognini. All.: Micchi E.
RETI: 10’pt Guerrucci, 40’pt rig.Princiotta, 24’st Landi
Finice agli ottavi di finale il percorso del Castelnuovo in Coppa Italia di Eccellenza.
I gialloblu di Micchi cadono sul terreno di gioco del Fucecchio nella notturna sul terreno di gioco dei bianconeri. I padroni di casa mettono la freccia nella prima frazione di gioco con un uno-due che poi sarà decisivo: in rete Guerricci e poi Princiotta su calcio di rigore.
Nella ripresa, però, il Castelnuovo non molla e accorcia con Landi e la gara si mantiere aperta fino al fischio finale.