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Coppa Italia Eccellenza, il Viareggio batte il Pietrasanta (1-0): decisivo Raineri
7 ottobre 2026 | 20:42
Le zebre staccano il pass per i quarti di finale della competizione grazie alla rete siglata al 32′ della ripresa
Il Viareggio vola ai quarti della Coppa Italia Eccellenza. Battuto il Pietrasanta (1-0) allo stadio dei pini Torquato Bresciani. Decide la gara la rete di Raineri al 32′ minuto del secondo tempo, sotto la pioggia battente.
Le zebre sfruttano una delle poche occasioni del match, dopo un primo tempo scialbo e con pochissimi brividi.