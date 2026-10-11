Viareggio, un altro ko: ai Pini passa lo Sporting Cecina

Il Viareggio cade con due reti nel primo tempo ai Pini con lo Sporting Cecina e ferma la marcia che sembrava di ripresa dopo un inizio difficile. A sorridere sono invece il Camaiore, che supera lo Zenith Prato 3-2 e il sorprendente neopromosso Pietrasanta, che con risultato classico ha la meglio sul San Giuliano.