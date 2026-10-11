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Viareggio, un altro ko: ai Pini passa lo Sporting Cecina
Finisce il parità il derby fra Castelnuovo e Real Forte Querceta. Gare interne da tre punti per il Camaiore e il Pietrasanta
Eccellenza, giornata ricca di gol, emozioni e sorprese per le formazioni della provincia.
Il Viareggio cade con due reti nel primo tempo ai Pini con lo Sporting Cecina e ferma la marcia che sembrava di ripresa dopo un inizio difficile. A sorridere sono invece il Camaiore, che supera lo Zenith Prato 3-2 e il sorprendente neopromosso Pietrasanta, che con risultato classico ha la meglio sul San Giuliano.
Spettacolo al Nardini di Castelnuovo dove fra i gialloblu locali e il Real Forte Querceta finisce 1-1.
Camaiore – Zenith Prato 3-2
CAMAIORE: Pierallini, Casani T., Belli (15’st Bossini), Amico, Espeche, Disegni (18’st Bartelloni), Mapelli (28’st Di Giorgio), Del Marco (23’st Sica), Buffa (41’st Usseglio Viretta), Marabese, Meucci. A disp.: Tabarrani, Bicicchi, Imane, Ferracuti. All.: Pisciotta
ZENITH PRATO: Caroti, Gonfiantini, Sinisgallo, Geniotal, Nistri, Cecchi, Tempestini, Sarti, Aprili (41’st Giovanchelli), Fallani (24’st Rischi), Torracchi (39’pt Morosi). A disp.: Petroni, Del Pela, Filoni, Barattucci, Talanti. All.: Guasti
ARBITRO: Manduzio di Livorno (Biondi di Lucca e Seneviratna di Pontedera)
RETI: 7’pt Buffa, 11’pt Gonfiantini, 33’pt rig. Marabese, 45’pt Del Marco, 6’st Nistri
NOTE: Ammoniti Sarti, Tempsestini, Sinisgallo
Castelnuovo – Real Forte Querceta 1-1
CASTELNUOVO GARFAGNANA: Biggeri, Borgia, Landi, Cecilia, Lunardi, Ramacciotti, Bartolomei, Cecchini, Verona, Kthella, Micchi T.. A disp.: Tonelli, Mancini, Velani, Grilli, Tognini, Barbi, Skubin, Micchi A., Comparini. All.: Micchi E.
REAL FORTE QUERCETA: Pastine, Angelotti, Arcidiacono, Marinari, Masi, Lucaccini, Franzoni, Gorreri, Geraci, Borselli, Lucchesi. A disp.: Abadei, Parigi, Manfredi, Ouadjaout, Giannotti, Trombella, Mogavero, Maggi, Cavo. All.: Della Bona
ARBITRO: Bianchi di Lucca (Rocchi di Pontedera e Giannetti di Firenze)
RETI: 45’pt Lunardi, 4’st Geraci
Pietrasanta – San Giuliano 2-0
PIETRASANTA: Gega, Sartori, Laucci, Anzillotti, Bartoli, Bertacca, Petrucci, Tocchini, Remedi A., Remedi L., Szabo. A disp.: Vignali, Ricci, Bertoneri, Isola, Battisti, Cini, Gargani, Ricci, Mancini. All.: Tocchini
SAN GIULIANO: Di Biagio, Casanova, Marcon, Pasquini, Mancini, Pallecchi, Bracci, Marcucci, Del Soldato, Rotunno, Matteini. A disp.: Gneri, Onu, Baracchini, Ruberti, Gallina, Luciani, Esposito, Lecceti, Doveri. All.: Gassani
ARBITRO: Venuti di Valdarno (Rama di Livorno e Mata Garcia di Pontedera)
RETI: 45’pt Remedi A. 33’0t Anzillotti
Viareggio Calcio – Sporting Cecina 1-2
VIAREGGIO CALCIO: Castaldi, Salto, Cesaretti, Raineri, Pegollo, Tieu Kapieu (29’st Coppola), Saccenti (22’st Lollo), Sforzi (12’st Baroni), Gabrielli, Sadarnac (38’st Douanla), Danovaro. A disp.: Nucci, Galli, Bartoli, Romanelli, Giannecchini. All.: Fiale
SPORTING CECINA 1929: Fogli, Ricciardi (35’st Fiorentini), Fiorini, Pagni (28’st Artino), Startari, Cionini, Di Tanto (28’st Vallini), Diagne, Skerma, Pardera, Panicucci (14’st Cerri). A disp.: Bendinelli, Zazzeri, Poli, Tei, Dragone. All.: Miano
ARBITRO: Bragazzi di Carrara (Cioli di Siena e Corcione di Pisa)
RETI: 18’pt Skerma, 2’st Panicucci, 43’st Pegollo
NOTE: Ammoniti Sadarnac, Pardera, Skerma, Diagne