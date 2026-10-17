Pietrasanta si illude con il Belvedere: i maremmani rimontano e vincono
Anticipo amaro per l’undici di Tocchini che era passato in vantaggio in apertura con un gol di Battisti: non è bastato
Belvedere – Pietrasanta 2-1
BELVEDERE: Galloni, Veronesi, Arcuri, Ficini, Gucci, Hanxhari, Signorini, Kouassi, Rotondo, Boccardi, Colledan. A disp.: Pagni, Ghilli, Cantalino, Blanchard, Tenci, El Falahi, Carlotti, Pecchia, Del Conte. All.: Giallini
PIETRASANTA: Gega, Ricci, Laucci, Anzilotti, Bartali, Laurini, Sartori, Battisti, Remedi A., Remedi L., Szabo. A disp.: Vignali, Bertoneri, Cini, Isola, Tocchini, Petrucci, Gargani, Ricci, Mancini. All.: Tocchini
RETI: 6’pt Battisti, 17’st Boccardi, 20’st Rotondo
Il Pietrasanta tiene testa anche a una delle protagoniste annunciate del girone A di Eccellenza, il Belvedere, ma alla fine in Maremma deve cedere il passo.
Nel primo tempo sono i versiliesi a chiudere in vantaggio con la rete in apertura di Battisti. Nella ripresa, però, nell’arco di tre minuti Boccardi e Rotondo hanno ribaltato il risultato e lo hanno difeso fino al 90′ per tre punti importanti per rimettersi in carreggiata.