Eccellenza|
Ex Lucchese, Del Rosso rimane in Eccellenza: è un nuovo giocatore del Sansepolcro
La formazione bianconera milita in Eccellenza Umbra, girone A, e, al momento, si trova al terzultimo posto con cinque punti in sei gare
Dopo l’ultima stagione in Eccellenza Toscana con la maglia della Lucchese Calcio, Tommaso Leon Del Rosso passa al Vivi Altotevere Sansepolcro. La formazione bianconera milita in Eccellenza Umbra, girone A, e, al momento, si trova al terzultimo posto a più uno sulla penultima, con cinque punti guadagnati in sei gare disputate.
“Il Vivi Altotevere Sansepolcro – si legge nella nota della società – è lieto di annunciare l’arrivo di Tommaso Del Rosso, centrocampista classe 2002, che entra ufficialmente a far parte della rosa bianconera. Nato a Lucca il 31 gennaio 2002, Del Rosso è un centrocampista centrale che porta con sé un importante bagaglio di esperienza maturato soprattutto nei campionati di Serie D“.
“Cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Lucchese, Fiorentina e Pisa, ha successivamente intrapreso il proprio percorso tra i grandi vestendo le maglie di Follonica Gavorrano, Prato, Seravezza Pozzi, Pistoiese e Tuttocuoio, prima dell’esperienza con la Lucchese nella stagione 2025/2026. La società bianconera rivolge a Tommaso un caloroso benvenuto – conclude il comunicato – augurandogli le migliori soddisfazioni personali e sportive con la maglia del Sansepolcro. Benvenuto a Sansepolcro, Tommaso!“.