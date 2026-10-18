Ex Lucchese, Del Rosso rimane in Eccellenza: è un nuovo giocatore del Sansepolcro

Dopo l’ultima stagione in Eccellenza Toscana con la maglia della Lucchese Calcio , Tommaso Leon Del Rosso passa al Vivi Altotevere Sansepolcro . La formazione bianconera milita in Eccellenza Umbra , girone A, e, al momento, si trova al terzultimo posto a più uno sulla penultima, con cinque punti guadagnati in sei gare disputate.

“Il Vivi Altotevere Sansepolcro – si legge nella nota della società – è lieto di annunciare l’arrivo di Tommaso Del Rosso , centrocampista classe 2002, che entra ufficialmente a far parte della rosa bianconera. Nato a Lucca il 31 gennaio 2002, Del Rosso è un centrocampista centrale che porta con sé un importante bagaglio di esperienza maturato soprattutto nei campionati di Serie D “.

“Cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Lucchese, Fiorentina e Pisa, ha successivamente intrapreso il proprio percorso tra i grandi vestendo le maglie di Follonica Gavorrano, Prato, Seravezza Pozzi, Pistoiese e Tuttocuoio, prima dell’esperienza con la Lucchese nella stagione 2025/2026. La società bianconera rivolge a Tommaso un caloroso benvenuto – conclude il comunicato – augurandogli le migliori soddisfazioni personali e sportive con la maglia del Sansepolcro. Benvenuto a Sansepolcro, Tommaso!“.