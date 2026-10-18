Viareggio frena a Ponsacco: finisce 1-1. Tre punti solo per il Camaiore

Giornata in chiaroscuro per le lucchesi del campionato di Eccellenza.

Sorride solo il Camaiore, corsaro dopo una battaglia sul campo del Cecina: la rete decisiva la sigla Marabese.

Pari a Ponsacco per il Viareggio dopo un botta e risposta fra Sciapi e Possenti nel primo tempo. Un punto anche per il Castelnuovo a Larciano.

Cade in casa, a chiudere il quadro, il Real Forte Querceta con il Fucecchio.

Belvedere – Pietrasanta 2-1 giocata ieri

BELVEDERE: Galloni, Veronesi, Arcuri, Ficini, Gucci, Hanxhari (1’st Pecchia), Signorini, Kouassi (24’st Tenci), Rotondo, Boccardi (41’st Blanchard), Colledan. A disp.: Pagni, Ghilli, Cantalino, El Falahi, Carlotti, Del Conte. All.: Giallini

PIETRASANTA: Gega, Ricci, Laucci, Anzillotti (14’st Isola), Laurini (24’st Petrucci), Bartoli, Sartori, Battisti (16’st Tocchini), Remedi A., Remedi L. (38’st Ricci), Szabo (33’st Gargani). A disp.: Vignali, Bertoneri, Cini, Mancini. All.: Tocchini

RETI: 6’pt Battisti, 17’st Boccardi, 20’st Rotondo

NOTE: Ammoniti Veronesi, Arcuri, Rotondo, Tenci, Bartoli

Larcianese – Castelnuovo 0-0

LARCIANESE: Bini, Baggiani L., Liberati, Marianelli, Belluomini, Zefi M., Pertici (23’st Deja), Baggiani S., Sansaro, Grossi, Zefi D. (16’st Bacci). A disp.: Xillo, Dhana, Pala, Souini, Bianchi, Di Lorenzo, Spinicci. All.: Cerasa

CASTELNUOVO: Biggeri, Borgia, Landi, Cecilia, Velani, Lunardi (29’st Ramacciotti), Baroni, Cecchini, Verona, Kthella (1’st Skubin), Bartolomei (25’st Micchi T.). A disp.: Tonelli, Caiaffa, Grilli, Alessiani, Micchi A. All.: Micchi E.

ARBITRO: Giacometti di Viareggio (Aldi di Valdarno e Mori di Livorno)

NOTE: Ammoniti Liberati, Baggiani S., Grossi, Velani

Mobilieri Ponsacco – Viareggio 1-1

MOBILIERI PONSACCO: Micheli, Gemignani, El Ouardi (27’st Rofi), Cito (18’st Marinari), Aliotta, Mancini, Belluomini (27’st Macchi), Leotta (1’st Lici), Rigirozzo (18’st Taraj), Cornacchia, Sciapi. A disp.: Becherini, Pisani, Pardini, Smajlaj. All.: Polzella

VIAREGGIO: Castaldi, Danovaro, Cesaretti, Salto Lomba, Sadarnac, Sforzi (20’st Coppola), Saccenti, Tieu Kapieu (34’st Lollo), Ranieri, Gabrielli, Pegollo. A disp.: Nucci, Bartoli, Douanla, Galli, Giannecchini, Romanelli, Scarpa. All.: Fiale

ARBITRO: Ponzalli di Prato (Mancuso Prizzitano di Pistoia e El Mnisri di Firenze)

RETI: 11’pt Sciapi, 42’pt Saccenti

NOTE: Ammoniti Salto, Lici, Pegollo, Saccenti

Dopo un inizio di gara che faceva presagire al peggio, il Viareggio è riemerso in chiusura di primo tempo e nel secondo tempo si è impossessato della partita trovando in Cesare Micheli un estremo difensore che con due grosse parate ha impedito ai bianconeri di capovolgere il risultato.

Assenze risapute in casa bianconera: sono ai box portiere Tortorella, il centrocampista Purro insieme a Ferrari per il quale la stagione è finita e il centrale di difesa D’Alessandro. Scarpa va in panchina ma la sua è una presenza ad onor di firma. L’intento sui due fronti sarebbe quello di centrare la vittoria: i locali perché arrivano da due sconfitte esterne di misura che di fatto hanno quasi vanificato i tre risultati utili consecutivi dell’avvio, lo stesso vale per la sponda zebrata. La sconfitta casalinga con lo Sporting Cecina ha oscurato i tre risultati utili.

Chi avrà il miglior tempo di reazione allo sparo? Questo dilemma lo sciolgono subito i Mobilieri, iniziando la serie con Rigirozzo ostruito da una grande chiusura di Cesaretti, continuando con El Ouardi che sollecita Castaldi e proseguendo con Cornacchia, uno dei quattro ex, che colpisce la traversa su una botta da fuori. Le premesse del vantaggio si concretizzano poco prima del quarto d’ora lancio di Aliotta sul quale Rigirozzo si produce in una sponda per Sciapi che può così festeggiare il suo terzo gol consecutivo davanti al proprio pubblico.

Le due squadre si affrontano a specchio, il Viareggio comincia ad entrare in partita 7 minuti dopo lo svantaggio con Sforzi che catapulta una palla in area sulla quale Mancini ostruisce in angolo la conclusione di Pegollo. Castaldi l’unica parata di tutta la gara la compie a 10 dalla pausa disinnescando un tiro secco di Sciapi diretto in porta su assist di Belluomini, sempre uno dei migliori in casa rossoblu. In chiusura di tempo arriva il primo gol in campionato di Saccenti bravo a far esplodere un destro angolatissimo su appoggio centrale di Sadarnac. È la rete che fa vita ad un secondo tempo in cui la bilancia pende dalla parte viareggina. Micheli diventa un baluardo insuperabile, legge bene sull’allungo di Sforzi verso Pegollo, il quale lo chiama in causa con una battuta secca da fuori e assorbe un piazzato di Ranieri. Tutto questo prima di dar vita a due prodezze salva risultato sulla rovesciata spalle alla porta in piena area di Pegollo e poco dopo volando a sinistra con il braccio di richiamo sulla staffilata di Gabrielli. Con il passare di minuti neppure i cambi regalano slancio alle due squadre, i Mobilieri tornano ad affacciarsi solo sui titoli di coda ma Lici in piena area manca di freddezza.

Un punto che non regala al Viareggio slancio in classifica ma è stato preso su uno dei campi più ostici del girone. Al termine della partita c’è stato un confronto tra squadra e tifosi sotto il settore occupato dalla frangia più calda del tifo viareggino che ha esortato la squadra a vincere. Ma chiedere di più al Viareggio odierno non sarebbe stato facile.

Dopo il 90′

Il Viareggio torna a muovere la classifica, facendolo su un campo difficile per la stessa ammissione del tecnico Fiale. Non sono frasi di circostanza quelle pronunciate dal mister bianconero, avendo vestito in due stagioni la maglia rossoblu.

Un primo tempo in cui il Ponsacco ha impresso un ritmo alto, voi siete usciti alla distanza e lasciate questo impianto con qualche rammarico

Non siamo partiti benissimo, abbiamo preso gol. Siamo stati bravi a recuperarla e nel secondo tempo abbiamo fatto una buonissima partita. Forse ai punti meritavamo qualcosina in più noi. Venire via da Ponsacco con un punto non è mai facile perché è un campo che è sempre stato ostico. Venivamo da una bruciante sconfitta come quella di domenica scorsa. Ci teniamo il punto stretto, anche se un po’ di rammarico c’è”

Il Ponsacco dava l’impressione nel primo quarto d’ora di arrivare con estrema facilità dalle vostre parti

Dipende dall’atteggiamento che a volte i ragazzi mettono in una maniera piuttosto che in un’altra. Non abbiamo avuto l’atteggiamento giusto, dopo siamo stati bravi facendo 70 minuti di buon livello”.

Se c’è un protagonista oggi è stato Micheli che con due grandi interventi ha evitato il vostro sorpasso

C’è mancato il gol. Anche loro hanno avuto un paio di situazioni. Nel secondo tempo abbiamo schiacciati lì. Siamo stati bravi a fargli del male. Purtroppo se non fai gol in questo sport fai fatica. Vedrete che qui sarà difficile per tutti, ne sanno qualcosa il Belvedere e lo Sporting Cecina”

Con qualche titolare in più avrebbe avuto maggiori soluzioni?

È normale. Io non mi sono mai lamentato e non mi lamenterò mai. Perché non è giusto per quelli che scendono in campo. Con un po’ di rammarico posso dirvi che potevamo portare via la posta grossa.

Al termine della gara avete avuto un confronto con la vostra tifoseria…

I tifosi vogliono sempre vincere. È normale. C’era un po’ di nervosismo. Siamo partiti così e così. Ci fanno i cori che vogliono vincere. Loro devono sapere che noi ce la mettiamo sempre tutta. Purtroppo o per fortuna a volte vinci, a volte perdi, a volte il palo va dentro a volte va fuori. Ci sono tante situazioni e non sempre riesci a farcela.

Real Forte Querceta – Fucecchio 0-2

REAL FORTE QUERCETA: Pastine, Arcidiacono, Mogavero (18’st Giannotti), Marinari, Angelotti (1’st Masi), Lucaccini, Franzoni, Gorreri (1’st Trombella), Geraci, Borselli, Lucchesi D. (24’st Michelucci). A disp.: Abadei, Manfredi, Parigi, Ouadjaout, Maggi. All.: Dalla Bona

FUCECCHIO: Del Bino, Compagnucci (26’pt Cristodaro), Guerrucci, Fanara (32’st Salvadori), Goretti (39’pt Ghelardoni), Usai, Ferrara (42’st Badalassi), Sgherri, Agostini, Malanchi, Princiotta (23’st Mariani). A disp.: Gori, Pagliai, Di Donfrancesco, Melani. All.: Menichetti

ARBITRO: Kercaj di Pistoia (Chericoni di Pisa e Gentili di Prato)

RETI: 3’pt Ferrara, 18’pt Sgherri

NOTE: Ammoniti Angelotti, Del Bino