Il Pietrasanta spaventa il Viareggio ma i bianconeri la ribaltano a inizio ripresa

Sono proprio i biancocelesti locali a mettere paura agli avversari passando in vantaggio con Petrucci, nella ripresa arriva un uno-due micidiale e decisivo che porta la firma fra il primo minuto e il quinto di bomber Pegollo e di Gabrielli. Poi il Viareggio è bravo a controllare il match e a portarsi a casa i tre punti.