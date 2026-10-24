Eccellenza|
Il Pietrasanta spaventa il Viareggio ma i bianconeri la ribaltano a inizio ripresa
Petrucci porta avanti i biancazzurri di Tocchini, Pegollo e Gabrielli in cinque minuti fanno l’1-2 finale del match
Pietrasanta – Viareggio 1-2
PIETRASANTA: Vignali, Szabo, Laucci, Isola, Bartoli, Ricci, Petrucci, Tocchini, Remedi A., Remedi L., Gargani. A disp.: Gega, Bertoneri, Bertacca, Sartori, Battisti, Cini, Ricci, Campani, Mancini. All.: Tocchini.
VIAREGGIO: Castaldi, Coppola, Danovaro, Gabrielli, Salto Lomba, Cesaretti, Raineri, Saccenti, Pegollo, Tieu Kapieu, Sadarnac. A disp.: Bartoli, Nucci, Douanla, Galli, Giannecchini, Sforzi, Lippi, Romanelli, Scarpa. All.: Fiale
ARBITRO: Castorina di Lucca (Angeli di Carrara e Casole di Pisa)
RETI: 35’pt Petrucci, 1’st Pegollo, 5’st Gabrielli
Torna alla vittoria il Viareggio di Eccellenza e lo fa nell’anticipo di campionato della settiman giornata in un derby molto caldo con il neopromosso Pietrasanta.
Sono proprio i biancocelesti locali a mettere paura agli avversari passando in vantaggio con Petrucci, nella ripresa arriva un uno-due micidiale e decisivo che porta la firma fra il primo minuto e il quinto di bomber Pegollo e di Gabrielli. Poi il Viareggio è bravo a controllare il match e a portarsi a casa i tre punti.
Il turno delle lucchesi si conclude domani con l’altro derby fra Camaiore e Real Forte Querceta e con il Castelnuovo che attende al Nardini il Belvedere Calcio: si gioca alle 14,30.