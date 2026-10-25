Eccellenza|
Il Castelnuovo ferma il Belvedere al Nardini sul pareggio: Kthella illude i gialloblu
Vantaggio locale in apertura, poi impattano i maremmani con Pecchia. Al Camaiore con Marabese il derby della Versilia
La giornata di Eccellenza, dopo l’anticipo di ieri fra Pietrasanta e Viareggio, si completa con altre due sfidecon impegnate formazioni della provincia di Lucca.
L’altro derby di giornata fra Camaiore e Real Forte Querceta va ai padroni di casa co una rete di Marabese nella prima frazione.
Si illude con la rete di Kthella in apertura il Castelnuovo, poi il Belvedere rientra con un gol di Pecchia per l’1-1 finale.
Pietrasanta – Viareggio 1-2 giocata ieri
PIETRASANTA: Vignali, Szabo, Laucci, Isola, Bartoli, Ricci, Petrucci, Tocchini, Remedi A., Remedi L., Gargani. A disp.: Gega, Bertoneri, Bertacca, Sartori, Battisti, Cini, Ricci, Campani, Mancini. All.: Tocchini.
VIAREGGIO: Castaldi, Coppola, Danovaro, Gabrielli, Salto Lomba, Cesaretti, Raineri, Saccenti, Pegollo, Tieu Kapieu, Sadarnac. A disp.: Bartoli, Nucci, Douanla, Galli, Giannecchini, Sforzi, Lippi, Romanelli, Scarpa. All.: Fiale
ARBITRO: Castorina di Lucca (Angeli di Carrara e Casole di Pisa)
RETI: 35’pt Petrucci, 1’st Pegollo, 5’st Gabrielli
Camaiore – Real Forte Querceta 1-0
CAMAIORE: Pierallini, Casani T., Belli (49’st Usseglio Viretta), Amico, Espeche, Disegni, Mapelli, Del Marco (22’st Sica), Buffa (43’st Ferracuti), Marabese (25’st Di Giorgio), Meucci (44’st Casani I.). A disp.: Tabarrani, Bossini, Bicicchi, Casani I., Sica, Ferracuti, Useglio Viretta, Bartelloni, Di Giorgio. All.: Pisciotta
REAL FORTE QUERCETA: Pastine, Arcidiacono, Mogavero (34’st Giannotti), Marinari (39’st Lucchesi), Masi, Lucaccini, Franzoni (18’st Nicolini), Michelucci (9’st Maggi), Trombella (9’st Gorreri), Borselli, Nardi. A disp.: Ababei, Angelotti, Manfredi, Parigi. All.: Della Bona
ARBITRO: Calvani di Prato (Cioli di Siena e Baldasseroni di Pistoia)
RETI: 20’pt Marabese
NOTE: Ammoniti Del Marco, Espeche, Disegni, Gorreri, Maggi
Castelnuovo – Belvedere 1-1
CASTELNUOVO GARFAGNANA: Biggeri, Borgia, Landi, Cecilia, Velani, Ramacciotti, Baroni, Cecchini, Vuturo, Kthella, Verona. A disp.: Tonelli, Caiaffa, Alessiani, Quilici, Mancini, Grilli, Skubin, Micchi T., Micchi A. All.: Micchi E.
BELVEDERE: Galloni, Ficini, Kouassi, Colledan, Boccardi, Pecchia, Arcuri, Veronesi, Gucci, Signorini, Rotondo. A disp.: Pagni, Del Conte, Hanxhari, Blanchard, Carlotti, Mussio, Ghilli, El Falahi, Tenci. All.: Giallini
ARBITRO: Angileri di Empoli (Abdulkadir Mohamed di Empoli e Bua di Pontedera)
RETI: 6’pt Kthella, 25’st Pecchia