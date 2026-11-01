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Un altro stop in casa per il Viareggio, Camaiore in vetta con tre punti all’ultimo tuffo

1 novembre 2026 | 16:38
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di Redazione

Redazione

Un altro stop in casa per il Viareggio, Camaiore in vetta con tre punti all&#8217;ultimo tuffo

Torna alla vittoria il Real Forte Querceta, pari per il Pietrasanta. Non riesce la rimonta al Castelnuovo con la Real Cerretese

Mantiene la vetta all’ultimo tuffo il Camaiore, espugnando con Buffa il campo della Larcianese. Male, invece, per la giornata di Eccellenza, il Viareggio, che perde in casa con la Lampo.

Torna ai tre punti il Real Forte Querceta, dopo la battaglia con i Fratres Perignano, mentre il Pietrasanta esce da Ponsacco con un ottimo punto.

Non riesce al Castelnuovo la rimonta a Cerreto Guidi: sotto di tre gol accorcia con Kthella e Ramacciotti ma non agguanta il pareggio.

Larcianese – Camaiore 0-1
LARCIANESE: Bini, Baggiani L., Liberati, Marianelli, Belluomini, Zefi M., Bettoni, Baggiani S., Sansaro, Grossi, Zefi D. A disp.: Xillo, Ba, Dhana, Pala, Deja, Souini, Spinicci, Di Lorenzo, Pertici. All.: Cerasa
CAMAIORE: Pierallini, Casani T., Belli, Amico, Espeche, Disegni, Mapelli, Del Marco, Buffa, Marabese, Meucci. A disp.: Tabarrani, Bossini, Bicicchi, Casani I., Sica, Ferracuti, Useglio Viretta, Bertelloni, Di Giorgio. All.: Pisciotta
ARBITRO: Fantoni di Valdarno (Galighi di Firenze e Abdulkadir di Empoli)
RETI: 45’st Buffa

Mobilieri Ponsacco – Pietrasanta 1-1
MOBILIERI PONSACCO: Micheli, Rofi, Gemignani, Marinari, Aliotta, Mancini, Belluomini, Lici, Taraj, Cornacchia, Sciapi. A disp.: Becherini, Pisani, Macchi, Pardini, Smajlaj, El Ouardi, Cito, Leotta, Rigirozzo. All.: Polzella
PIETRASANTA: Vignali, Ricci, Laucci, Isola, Bartoli, Bertacca, Petrucci, Sartori, Remedi A., Remedi L., Szabo. A disp.: Gega, Bertelli, Cini, Battisti, Tocchini, Gargani, Ricci, Campani, Mancini. All.: Tocchini
ARBITRO: Briganti di Carrara (Sanzò e Paladini di Lucca)
RETI: 12’st Petrucci, 32’st Gemignani

Real Cerretese – Castelnuovo 3-2
REAL CERRETESE: Fedele, Fokou, Palandri, Nieri, Romiti, Mordaga, Melani, Perillo, Borracchini, Manetti, Camaiani. A disp.: Botrini, Dal Porto, Innocenti, Lapi, Pievani, Di Monaco, Sogli degli Innocenti. All.: Petroni
CASTELNUOVO GARFAGNANA: Biggeri, Borgia, Landi, Cecilia, Velani, Quilici, Baroni, Cecchini, Vuturo, Kthella, Verona. A disp.: Tonelli, Ramacciotti, Gasperoni, Alessiani, Mancini, Micchi T., Micchi A. All.: Micchi E.
ARBITRO: Forni di Valdarno (De Fazio di Pisa e Meoni di Viareggio)
RETI: 37’pt Borracchini, 10’st Camaiani, 30’st Melani, 32’st Kthella, 44’st Ra,acciotti

Real Forte Querceta – Fratres Perignano 3-2
REAL FORTE QUERCETA: Pastine, Arcidiacono, Mogavero, Masi, Nicolini, Lucaccini, Gorreri, Michelucci, Geraci, Borselli, Nardi. A disp.: Abadei, Parigi, Fiocchi, Marinari, Giannotti, Trombella, Angelotti, Lucchesi, Maggi. All.: Della Bona
FRATRES PERIGNANO: Rizzato, Celi, Magliocca, Remorini, Puleo, Vittorini, Sottile, Passerotti, Canessa, Tognoni, Checchi. A disp.: Igitkhnaiani, Piccirilli, Quochi, Pinna, Busiello, Cappagli, Lupi, Gori, Bibaj. All.: Fanani Pacifico
ARBITRO: Manduzio di Livorno (Linari e Doku di Firenze)
RETI: 37’pt Tognoni, 10’st Canessa, 12’st Nicolini, 18’st Nardi, 23’st Maggi

Viareggio – Lampo 0-2
VIAREGGIO: Castaldi, Salto, Cesaretti, Raineri, Douanla, Pegollo, Tieu Kapieu, Saccenti, Gabrielli, Danovaro, Coppola. A disp.: Nucci, Purro, Sforzi, Galli, D’Alessandro, Bartoli, Romanelli, Scarpa, Sadarnac. All.: Fiale
LAMPO MERIDIEN 1919: Barsottini, Fischer, Nencini, Cortesi, Del Sorbo, Dianda, Paganelli, Bigini, Mallardo, Granucci, Lucaccini. A disp.: Incrocci, Bolognini, Boghean, Morandi, Beconcini, Fedi, Piccione, Mengali, Vannacci. All.: Benesperi
ARBITRO: Fatticcioni di Carrara (Tilli di Prato e Seneviratna di Pontedera)
RETI: 7’st Paganelli, 49’st Fedi