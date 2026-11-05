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Ex Lucchese, Rotondo rimane in Eccellenza: ha firmato con la Sangiovannese
Il difensore centrale riparte dal club di San Giovanni Valdarno
Dopo la scorsa annata (2025/2026) con la Lucchese Calcio, il difensore centrale Filippo Rotondo ha firmato con la Sangiovannese 1927, formazione di Eccellenza Toscana.
“Difensore classe 2001, nel 2022 ha vinto il campionato di Eccellenza marchigiana con la Vigor Senigallia, squadra con la quale conquisterà un secondo posto l’anno seguente in Serie D. Nella stagione successiva – scrive il club di San Giovanni Valdarno nella nota – otterrà un’altra promozione in quarta serie vincendo gli Spareggi Nazionali con un’altra marchigiana, il Castelfidardo. Dopo una nuova avventura tra le fila della Vigor Senigallia (in Serie D), lo scorso anno approda alla Lucchese con la quale ottiene il terzo salto di categoria in quattro anni, trionfando nel Girone A di Eccellenza Toscana e aggiudicandosi anche la Supercoppa di categoria. Benvenuto Filippo!“.