Viareggio corsaro a Fucecchio con i gol di Coppola e Purro

Fucecchio – Viareggio 1-2

FUCECCHIO: Del Bino, Fanara, Pagliai (44’st Salvadori), Melani (25’st Ciardelli), Usai, Ghelardoni, Ferrara, Badalassi (26’st Agostini), Cristodaro (44’st Di Donfrancesco), Sgherri, Princiotta (26’st Mariani). A disp.: Lazzeri, Compagnucci, Paradiso, Salvadori, Ciardelli, Matteoli, Agostini, Di Donfrancesco, Mariani. All.: Menichetti

VIAREGGIO: Nucci, Cesaretti, Danovaro, Douanla (7’st Sadarnac), Gabrielli, Purro, Raineri, Romanelli, Saccenti, Scarpa (4′ pt Coppola), Sforzi (28’st Tieu Kapieu). A disp.: Tortorella, Bartoli, Galli, Giannecchini, Lollo, Salto, All.: Fiale

ARBITRO: De Luca di Pescara (Rocchi e Dell’Agnello di Pontedera)

RETI; 41’pt Coppola, 7’st Badalassi, 34’st rig. Purro

NOTE: Ammoniti Badalassi, Dounlia, Romanelli, Ciardelli. Angoli 7-5. Recupero pt 3’, st 5’

Tra la squadra che era in striscia positiva in casa da sette giornate, cioè il Fucecchio, e quella che in trasferta era in serie positiva da nove turni, ha prevalso il Viareggio.

Dopo una settimana nella quale la società ha cercato di farsi sentire, con la posizione di Fiale che era stata messa in discussione, il Viareggio infligge la prima sconfitta interna stagionale al Fucecchio, che in casa non perdeva dal 22 febbraio, quando venne superata dalla Real Cerretese per 2-0.

Le cose sembravano mettersi male per la formazione di Lorenzo Fiale, costretto ad un cambio forzato dopo 4 minuti: Scarpa, che era rientrato da poco dopo un infortunio, è costretto ad alzare bandiera bianca, al suo posto viene inserito Coppola. Il Fucecchio fa la partita e dimostra perché fino a questo punto in casa è imbattuto. Al 20’ una punizione di Badalassi da sinistra dà l’illusione del gol, con la palla che si adagia sull’esterno della rete della porta difesa da Nucci, che non veniva schierato tra i titolari dalla prima di campionato contro la Real Cerretese. È lui una delle novità di giornata con Romanelli, mentre Tieu Kapieu si accomoda in panchina.

La formazione di casa spinge sull’acceleratore approfittando della sua fisicità, andando alla conclusione ancora alla mezz’ora con una punizione laterale di Melani con palla sopra la traversa e con una conclusione centrale di Fanara. Al 39’ il primo intervento Nucci lo compie andando a disinnescare una palla che Cristodaro prolunga lateralmente, allarga ulteriormente per Ferrara, il cui destro a giro angolato alla sinistra del portiere viareggino è messo in corner dal portiere ospite.

A sorpresa, perché nel primo tempo Del Bino non viene mai stato chiamato in causa con il Fucecchio che ha esercitato un predominio territoriale continuo, arriva il gol del Viareggio: è bravo Sforzi a involarsi sulla corsia sinistra. Sul centro radente in qualche modo Ghelardoni prova ad allontanare e Coppola si coordina e lascia partire una conclusione di destro che muore all’incrocio dei pali alla sinistra di Del Bino, che nell’occasione non poteva farci nulla.

Rinfrancato dal vantaggio il Viareggio inizia il secondo tempo chiamando in causa per la prima volta il portiere fucecchiese con Purro che allarga per Sforzi, il cui diagonale è disinnescato dal portiere di casa. Al 7’, al primo affondo, pareggia il Fucecchio grazie a Badalassi, che di testa si avvita molto bene su un traversone da sinistra di Cristodaro, colpo di testa che a mezza altezza tocca il palo e si insacca alla destra del portiere Nucci. Il gol galvanizza il Fucecchio che va a folate, ma che dimostra il valore della sua classifica con Princiotta che chiama all’intervento Nucci su una palla filtrante di Badalassi al 9’ e ancora con Badalassi che da fuori chiama in causa il portiere viareggino.

Nucci al 19’ si rifugia in angolo su una girata di Princiotta, mentre sul versante opposto è debole una girata una un un tentativo di Gabrielli. Al 34’ arriva l’episodio che di fatto decide il confronto con Coppola che viene atterrato in area da Fanara. Calcio di rigore che Purro indirizza molto angolato alla sinistra di Del Bino per il gol del definitivo vantaggio viareggino.

Da registrare nel finale un colpo di testa di Ghelardoni che non ha effetto e in pieno recupero uno spunto di Purro nato da un calcio d’angolo battuto furbescamente mette in condizioni Tieu Kapieu di andare alla conclusione in diagonale con la palla che viene sporcata in calcio d’angolo.

È il terzo successo esterno per il Viareggio, come i precedenti anche questo arrivato per 2-1, ma soprattutto arriva un successo che permette al Viareggio di scavalcare in classifica il Fucecchio.