Eccellenza, cade il Camaiore nel big match con i grossetani del Belvedere

Cade la capolista Camaiore : in Versilia passano i grossetani del Belvedere che ambiscono alla promozione in categoria superiore. Non basta ai bluamaranto il gol del vantaggio di rigore di Buffa, Colledan e Boccardi la ribaltano.

Tre punti per il Pietrasanta , che torna a sorridere in casa con il Cecina e per il Real Forte Querceta, corsaro a Larciano.

Larcianese – Real Forte Querceta 1-3 LARCIANESE : Bini, Bettoni, Liberati, Marianelli, Belluomini, Zefi M., Zefi D., Baggiani S., Sansaro, Grossi, Ba. A disp.: Xillo, Bacci, Dhana, Spinicci, Deja, Baggiani L., Fantini, Di Lorenzo, Pertici. All.: Cerasa REAL FORTE QUERCETA : Pastine, Arcidiacono, Mogavero, Masi, Nicolini, Lucaccini, Gorreri, Borselli, Geraci, Nardi, Maggi. A disp.: Abadei, Parigi, Angelotti, Marinari, Giannotti, Franzoni, Michelucci, Trombella, Lucchesi. All.: Della Bona ARBITRO : Di Galante di Pontedera (Lisi di Empoli e Seneviratna di Pontedera) RETI : 19’pt Geraci, 27’st Belluomini, 36’st Marianelli, 51’st Lucchesi

Camaiore – Belvedere 1-2 CAMAIORE : Pierallini, Casani T., Belli, Amico, Espeche, Disegni, Mapelli, Del Marco, Buffa, Marabese, Meucci. A disp.: Tabarrani, Bossini, Bicicchi, Casani I., Sica, Ferracuti, Useglio Viretta, Bartelloni, Di Giorgio. All.: Pisciotta BELVEDERE : Galloni, Ficini, Blanchard, Kouassi, Colledan, Boccardi, Bianchi, Arcuri, Gucci, Tenci, Signorini. A disp.: Pagni, Del Conte, Hanxhari, Carlotti, Mussio, Ghilli, Pecchia, Veronesi, Cantalino. All.: Giallini ARBITRO : Sciacchitano di Marsala (Magnelli di Valdarno e Castello di Empoli) RETI : 12’st rig. Buffa, 24’st Colledan, 33’st Boccardi

Castelnuovo – Mobilieri Ponsacco 2-2

CASTELNUOVO GARFAGNANA: Biggeri, Borgia, Ramacciotti, Cecilia, Velani, Quilici, Gasperoni, Cecchini, Vuturo, Kthella, Alessiani. A disp.: Gentosi, Landi, Bertipagani, Verona, Bartolomei, Baroni, Micchi A., Micchi T., Mancini. All.: Micchi E.

MOBILIERI PONSACCO: Micheli, Gemignani, Cito, Aliotta, Mancini, Rigirozzo, Leotta, Taraj, Cornacchia, Sciapi, Rofi. A disp.: Becherini, Pisani, Macchi, Marinai, Smalaj, El Ouardi, Belluomini, Lici, Acquas. All.: Polzella

ARBITRO: Nannucci di Prato (Intermite di Viareggio e Barsotti di Livorno)

RETI: 5’pt e 26’pt Sciapi, 23’st Verona, 26’st Kthella