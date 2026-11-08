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Eccellenza, cade il Camaiore nel big match con i grossetani del Belvedere

8 novembre 2026 | 16:41
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di Redazione

Redazione

Eccellenza, cade il Camaiore nel big match con i grossetani del Belvedere

Il Castelnuovo recupera due gol di svantaggio al Ponsacco. Da tre punti il Real Forte Querceta e il Pietrasanta

Cade la capolista Camaiore: in Versilia passano i grossetani del Belvedere che ambiscono alla promozione in categoria superiore. Non basta ai bluamaranto il gol del vantaggio di rigore di Buffa, Colledan e Boccardi la ribaltano.

Tre punti per il Pietrasanta, che torna a sorridere in casa con il Cecina e per il Real Forte Querceta, corsaro a Larciano.

Mezza impresa anche per il Castelnuovo che sotto di due gol nel primo tempo con i Mobilieri Ponsacco riesce a strappare un punto agli avversari

Fucecchio – Viareggio 1-2 giocata ieri

Larcianese – Real Forte Querceta 1-3
LARCIANESE: Bini, Bettoni, Liberati, Marianelli, Belluomini, Zefi M., Zefi D., Baggiani S., Sansaro, Grossi, Ba. A disp.: Xillo, Bacci, Dhana, Spinicci, Deja, Baggiani L., Fantini, Di Lorenzo, Pertici. All.: Cerasa
REAL FORTE QUERCETA: Pastine, Arcidiacono, Mogavero, Masi, Nicolini, Lucaccini, Gorreri, Borselli, Geraci, Nardi, Maggi. A disp.: Abadei, Parigi, Angelotti, Marinari, Giannotti, Franzoni, Michelucci, Trombella, Lucchesi. All.: Della Bona
ARBITRO: Di Galante di Pontedera (Lisi di Empoli e Seneviratna di Pontedera)
RETI: 19’pt Geraci, 27’st Belluomini, 36’st Marianelli, 51’st Lucchesi

Camaiore – Belvedere 1-2
CAMAIORE: Pierallini, Casani T., Belli, Amico, Espeche, Disegni, Mapelli, Del Marco, Buffa, Marabese, Meucci. A disp.: Tabarrani, Bossini, Bicicchi, Casani I., Sica, Ferracuti, Useglio Viretta, Bartelloni, Di Giorgio. All.: Pisciotta
BELVEDERE: Galloni, Ficini, Blanchard, Kouassi, Colledan, Boccardi, Bianchi, Arcuri, Gucci, Tenci, Signorini. A disp.: Pagni, Del Conte, Hanxhari, Carlotti, Mussio, Ghilli, Pecchia, Veronesi, Cantalino. All.: Giallini
ARBITRO: Sciacchitano di Marsala (Magnelli di Valdarno e Castello di Empoli)
RETI: 12’st rig. Buffa, 24’st Colledan, 33’st Boccardi

Castelnuovo – Mobilieri Ponsacco 2-2
CASTELNUOVO GARFAGNANA: Biggeri, Borgia, Ramacciotti, Cecilia, Velani, Quilici, Gasperoni, Cecchini, Vuturo, Kthella, Alessiani. A disp.: Gentosi, Landi, Bertipagani, Verona, Bartolomei, Baroni, Micchi A., Micchi T., Mancini. All.: Micchi E.
MOBILIERI PONSACCO: Micheli, Gemignani, Cito, Aliotta, Mancini, Rigirozzo, Leotta, Taraj, Cornacchia, Sciapi, Rofi. A disp.: Becherini, Pisani, Macchi, Marinai, Smalaj, El Ouardi, Belluomini, Lici, Acquas. All.: Polzella
ARBITRO: Nannucci di Prato (Intermite di Viareggio e Barsotti di Livorno)
RETI: 5’pt e 26’pt Sciapi, 23’st Verona, 26’st Kthella

Pietrasanta – Sporting Cecina 2-0
PIETRASANTA: Vignali, Ricci A., Laucci, Cini, Bartoli, Bertacca, Petrucci, Szabo, Campani, Remedi L., Remedi A.. A disp.: Gega, Battisti, Bertelli, Bertoneri, Isola, Tocchini, Ricci M., Gargani, Mancini. All.: Tocchini
SPORTING CECINA: Fogli, Ricciardo, Fiorini S., Pagni, Startari Cionini, Di Tanto, Diajne, Scherma, Pardera, Fiorini M. A disp.: Bendinelli, Fiorentini, Zazzeri, Signorini, Baldini, Cerri, Panicucci, Tei, Bucchioni. All.: Miano
ARBITRO: Marchi di Siena (Mangini di Livorno e Tarandetti di Pontedera)
RETI: 39’pt Petrucci, 7’st Ricci A.