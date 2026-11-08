Viareggio corsaro a Fucecchio, Fiale: “Vincere al Corsini non è facile, siamo stati bravi”

Basta rifarsi ai numeri per capire l’importanza del successo centrato dal Viareggio a Fucecchio. I fiorentini in casa non capitolavano dal 22 febbraio quando persero con la Real Cerretese. Si interrompe la striscia di 7 risultati utili.

Mister Fiale esordisce così dopo il match. “Questo è un campo molto difficile. Perché ti consente di giocare poco. Loro sono una squadra abbastanza fisica che ha due o tre elementi di qualità. Su questo campo questa è la loro forza. Questo è il loro fortino. Vincere qui non è veramente facile. Siamo stati bravi. Avevo chiesto ai ragazzi una reazione di cuore, di pancia e questa l’ho vista. Poi gli episodi sono venuti a favore. Poi magari alla fine potevamo trovare il terzo gol se eravamo un po’ piu bravi, con un po’ piu di qualità negli ultimi venti minuti. Comunque è stata una gran vittoria. Faccio i complimenti ai ragazzi. Tutti abbiamo passato una settimana difficile. Il merito è loro”

Una gara che si è messa subito in salita con l’infortunio a Scarpa. Il suo sostituto Coppola nell’economia della partita segna un gran gol e si procura un rigore…

Io lo dico sempre ai ragazzi anche a chi gioca meno. Si devono sentire tutti partecipi. L’annata è lunga ci sono tante partite, mercoledì giochiamo in Coppa ancora qui. Tutti avranno i minuti per giocare. Quando arriveremo in fondo qualcuno avrà giocato un po’ di più qualche altro avrà giocato un po’ meno. Quanto trovi la sfortuna dell’infortunio di Scarpa c’è poi la fortuna di chi entra che fa due cose importanti nell’economia della partita. Anche chi non ha fatto neppure un minuto deve capire che è importante”.

Questa è stata una gara che ha vissuto di momenti. Fucecchio meglio di voi nel primo tempo e voi andate in vantaggio poi nel momento a voi più favorevole arriva il pareggio.

Siamo partiti male. Dobbiamo lavorarci, non è la prima volta che capita. Poi si è un pochino equilibrato verso metà tempo. Siamo stati bravi in una bella azione ad andare in vantaggio. Siamo partiti bene nel se fondo tempo e abbiamo preso gol. Ci poteva essere un po’ di scoramento. In due,-tre minuti abbiamo avuto un po’ di sbandamento. Ci siamo rimessi lì, piano piano abbiamo lottato. L’episodio del rigore ha cambiato la partita. Se negli ultimi venti minuti eravamo più bravi tecnicamente potevamo fare il terzo gol. Abbiamo rischiato poco, qualche mischia e qualche pallonata.

In fase offensiva date la sensazione di gettare al vento potenziali palle gol

Su questo aspetto cerchiamo di lavorarci il più possibile. Riusciamo tante volte ad arrivare in zona area, magari sbagliamo l’ultimo passaggio oppure sbagliamo l’ultima scelta. Tante volte non viene la potenziale occasione perché sbagliamo l’ultimo metro. È una cosa che ci portiamo dietro da inizio anno ed è un dispiacere. Potremo avere tante occasioni che negli highlight non vengono neppure menzionate.

Questo a cosa è dovuto? Eccesso di confidenza, eccesso di padronanza o superficialità?

È sempre una questione di testa. Un po’ di superficialità nell’ultima scelta. Non penso che qualcuno voglia sbagliare volutamente. Non ci voglio pensare. Bisogna lavorare e cercare di essere più bravi in quelle situazioni.