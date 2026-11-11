Il Viareggio concede il bis a Fucecchio in Coppa e vola in semifinale

Fucecchio – Viareggio 0-1

FUCECCHIO: Del Bino, Compagnucci (17’ st Pagliai), Salvadori (38’ st Casini), Ciardelli, Usai, Ghelardoni, Ferrara, Matteoli (38’ st Sgherri), Di Donfrancesco (25’ st Badalassi), Mariani (17’ st Fanara), Princiotta. A disp. Mariotti, Paradiso, Melani, Trapani. All. Menichetti.

VIAREGGIO: Tortorella, Salto, Lippi, Danovaro, Tieu Kapieu (45’ st Giannecchini), Saccenti (9’ st Sforzi), Bartoli (33’ st Raineri), Romanelli, Sadarnac (14’ st Douanla), Pegollo, Coppola (23’ st Gabrielli). A. disp. Nucci, Cesaretti, Purro, Galli. All. Fiale.

ARBITRO: Fantoni del Valdarno (Mongelli di Pisa e Giuntoli di Pistoia)

RETE: 31’pt aut. Ghelardoni

NOTE: Ammoniti: 7’ st Compagnucci, 11’ st Tortorella, 14’ st Romanelli, 30’ st Fanara, 46’ st Giannecchini. Espulso: 49’ st Ferrara (F colpo ad un avversario a gioco fermo). Recupero 1° tempo 1’, 2° tempo 6’.

Sarà il Viareggio a sfidare nella semifinale di Coppa Italia il Belvedere recandogli visita il 9 dicembre allo Zecchini di Grosseto.

Nello stesso scenario dove sabato aveva fatto perdere l’imbattibilità al Fucecchio, il Viareggio strappa anche il pass per la semifinale. Lo ha fatto con una gara di attenta dove ha sudato freddo sono quando i titoli di coda si stavano esaurendo.

I due tecnici cambiano qualcosa rispetto al confronto andato in scena recentemente, la gara si apre con l’avvio velleitario dei locali con un incornata di Salvadori e una punizione di Mariani che Tortorella, preferito a Nucci, assorbe senza patemi. Tieu Kapieu autore di una gara ricca di spunti e verticalizzazioni va ad un passo dal gol al quarto d’ora con un interno destro, in piena area che scheggia la traversa. Il Fucecchio contrappone alle scorribande di Tieu Kapieu la forza fisica di Ferrara. La gara si sblocca dopo la mezz’ora. Così come era successo in campionato Coppola ci mette nuovamente lo zampino proponendo un cross basso che finisce per insaccarsi sulla deviazione sfortunata di Ghelardoni. Poco dopo fuori della propria area Tortorella si improvvisa libero allontanando di testa e Usai sporca di quel tanto che impedisce a Pegallo la girata in porta. L’unico pericolo il Viareggio lo corre un attimo prima della pausa quando Ferrara salta senza problemi due avversari per poi proporre un rasoterra che non trova acquirenti. Sono di marca viareggina le opportunità di inizio secondo tempo, l’asse Coppola-Pegollo manda alla conclusione Salto spintosi in avanti tentativo allontanato da Del Bino. Il quale si ripete su Pegollo che si era presentato in area con uno spunto di forza.

Le premesse per portare a casa la qualificazione senza patemi ci sono tutte. Gli istanti di recupero sono tutti del Fucecchio. Ferrara si fa cacciare per aver rifilato un colpo ad un avversario a gioco fermo in area di rigore, Ghelardoni da due passi alza la mira dopo una mischia su angolo ma soprattutto Tortorella compie la sua prima e unica parata di giornata portando a casa la vittoria andando a respingere un diagonale di Casini che poteva valere i rigori. Così a distanza di 4 giorni il Viareggio espugna per due volte il Corsini. La vittoria in campionato le serve per rilanciare le sue quotazioni.