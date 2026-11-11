La ‘Faina di Gallicano’ torna in Eccellenza: Vangioni è il nuovo allenatore del Perignano

Dopo la deludente esperienza sulla panchina del Viareggio, Walter Vangioni torna ad allenare in Eccellenza Toscana. La Faina di Gallicano ha firmato con il Fratres Perignano .

La formazione pisana, ultima nel girone A con 5 punti, ha esonerato Pacifico Fanani , dopo lo 0-0 casalingo contro il San Giuliano.

Per i rossoblù Vangioni è l’allenatore giusto per raggiungere la salvezza. “Il Fratres Perignano ha scelto: sarà Walter Vangioni a sedere sulla panchina rossoblù per guidare la squadra alla conquista dell’obiettivo salvezza”.