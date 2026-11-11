Il ritorno|
La ‘Faina di Gallicano’ torna in Eccellenza: Vangioni è il nuovo allenatore del Perignano
L’ex allenatore del Viareggio è stato scelto per salvare i rossoblù, attualmente ultimi nel girone A
Dopo la deludente esperienza sulla panchina del Viareggio, Walter Vangioni torna ad allenare in Eccellenza Toscana. La Faina di Gallicano ha firmato con il Fratres Perignano.
La formazione pisana, ultima nel girone A con 5 punti, ha esonerato Pacifico Fanani, dopo lo 0-0 casalingo contro il San Giuliano.
Per i rossoblù Vangioni è l’allenatore giusto per raggiungere la salvezza. “Il Fratres Perignano ha scelto: sarà Walter Vangioni a sedere sulla panchina rossoblù per guidare la squadra alla conquista dell’obiettivo salvezza”.
“Il tecnico, originario di Gallicano, è reduce dall’esperienza sulla panchina del Viareggio nella stagione 2025/2026 dove è stato esonerato quando la squadra occupava il secondo posto in classifica, alle spalle della Lucchese, poi vincitrice del girone. Vangioni porta con sé una grande esperienza, con campionati vinti e oltre 300 presenze accumulate in Serie D”.
“La società Fratres Perignano – conclude la nota – desidera ringraziare il nuovo mister per aver accettato questa difficile sfida, con la convinzione che, lavorando tutti insieme, si possa raggiungere un traguardo importante. Benvenuto mister e in bocca al lupo! Grazie per aver accettato questa sfida!”.
Ieri (8 novembre) ha diretto il primo allenamento.