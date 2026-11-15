Eccellenza|
Sorride il Viareggio: vittoria in rimonta contro il Tuttocuoio. Cade il Camaiore
Vince con Kthella il Castelnuovo a San Giuliano. Belle vittorie di Pietrasanta e Real Forte, cade il Camaiore a Cerreto Guidi
Giornata che sorride al Viareggio quella di Eccellenza. I bianconeri ‘espugnano’ lo stadio dei Pini vincendo in rimonta con il Tuttocuoio.
Copertina di giornata al Pietrasanta che ferma con un tris la corsa della Lampo. Vince con lo Zenith Prato anche il Real Forte Querceta al termine di una vera e propria battaglia.
Vittoria in trasferta del Castelnuovo sul campo del San Giuliano: basta il gol nel primo tempo di Kthella a decidere il match, poi sofferenza per l’espulsione di Quilici prima che ritorni la parità numerica per il rosso a Gremigni. Bene il portiere Biggeri che salva il risultato. Chiude il quadro la sconfitta del Camaiore sul difficile campo della Real Cerretese
Lampo – Pietrasanta 1-3
LAMPO MERIDIEN: Barsottini, Boghean, Nencini, Piccione, Del Sorbo, Dianda, Fischer, Cortonesi, Mallardo, Granucci, Mengali. A disp.: D’Angelo, Beconcini, Paganelli, Morandi, Bolognini, Fedi, Bigini, Pucci, Vannacci. All.: Benesperi
PIETRASANTA: Vignali, Ricci A., Laucci, Cini, Bartoli, Bertacca, Petrucci, Szabo, Campani, Remedi L., Remedi A.. A disp.: Gega, Sartori, Laurini, Isola, Battisti, Tocchini F., Bertelli, Gargani, Mancini. All.: Tocchini
ARBITRO: Rinaldi di Empoli (Corcione e Monetti di Pisa)
RETI: 34’pt rig. Bertacca, 1’st Petrucci, 25’st Remedi A., 33’st Mallardo
Real Cerretese – Camaiore 1-0
REAL CERRETESE: Fedele, Orsucci, Bargellini, Palandri, Romiti, Mordagà, Melani, Perillo, Borracchini, Manetti, Camaiani. A disp.: Botrini, Dal Porto, Fokou, Innocenti, Nieri, Lapi, Di Monaco, Sogli Degl Innocenti. All.: Petroni
CAMAIORE: Pierallini, Casani T., Belli, Amico, Espeche, Disegni, Sica, Di Giorgio, Buffa, Marabese, Meucci. A disp.: Tabarrani, Bossini, Bicicchi, Casani J., Mapelli, Ferracuti, Usseglio Viretta, Bartelloni, Del Marco. All.: Pisciotta
ARBITRO: Ponzalli di Prato (Bagni di Prato e Nesi di Pistoia)
RETI: 11’pt Borracchini
Real Forte Querceta – Zenith Prato 3-2
REAL FORTE QUERCETA: Pastine, Marinari, Arcidiacono, Masi, Nicolini, Lucaccini, Mogavero, Gorreri, Maggi, Borselli, Lucchesi. A disp.: Abadei, Angelotti, Manfredi, Fiocchi, Giannotti, Michelucci, Trombella, Franzoni, Ouadjaout. All.: Della Bona
ZENITH PRATO: Filoni, Nizzoli, Gonfiantini, Falciani, Geniotal, Nistri, Del Pela, Tempestini, Sarti, Baldini, Aprili. A disp.: Mugnaini, Rischi, Lori, Belli, Giovanchelli, Morosi, Barattucci, Gialluisi, Torracchi. All.: Guasti
ARBITRO: Giuliarini di Grosseto (Laci di Empoli e Checchi di Viareggio)
RETI: 19’pt Sarti, 33′pt Lucaccini, 35′pt Maggi, 41’st rig. Borselli, 42’st Del Pela
San Giuliano – Castelnuovo 0-1
SAN GIULIANO: Di Biagio, Gremigni, Casanova, Pasquini, Baracchini, Mancini, Pallecchi, Marcucci, Del Soldato, Matteini, Luciani. A disp.: Maccheroni, Lecceti, Marcon, Doveri, Bracci, Nardini, Rotunno, Bindi. All.: Gassani
CASTELNUOVO GARFAGNANA: Biggeri, Borgia, Landi, Cecilia, Velani, Quilici, Gasperoni, Bartolomei, Verona, Kthella, Bertipagani. A disp.: Gentosi, Mancini, Ramacciotti, Lunardi, Alessiani, Baroni, Micchi A., Vuturo, Micchi T. All.: Micchi E.
ARBITRO: Ambrosini di Carrara (Russo di Piombino e Galligani di Pistoia)
RETI: 40’pt Kthella
NOTE: Espulso Quilici, Gremigni
Viareggio – Tuttocuoio 2-1
VIAREGGIO: Nucci, Cesaretti, Coppola, Danovaro, Gabriell), Purro, Raineri, Romanelli, Saccenti, Sadarnac, Sforzi. A disp.: Tortorella, Bartoli, Douanla, Galli, Giannecchini, Lippi, Lollo, Salto, Tieu Kapieu. All.: Fiale
TUTTOCUOIO: Serafini, Braccianti, Serigne, Nannetti, Rossi, Iacopini, Aguedo, Ba, Brizzi, Apolloni, Sessa. A disp.: Viti, Colombo, Pagliai, Di Natale, Lici, Pacini, Bombino, Canclini, Capodini. All.: Lazzerini
ARBITRO: Calvani di Prato (Solito di Piombino e Doku di Firenze)
RETI: 12’pt Braccianti, 1’st Coppola, 23’st Gabrielli