Eccellenza|
Viareggio corsaro sul campo dell’ex Vangioni: ora la classifica sorride
Grande rimonta del Real Forte Querceta con la Real Cerretese, da tre punti anche il Pietrasanta. Castelnuovo ferma l’ex capolista
Una giornata che sorride al Viareggio quella di oggi in Eccellenza. I bianconeri archiviano la pratica contro i Fratres Perignano dell’ex Vangioni nei primi dieci minuti del primo tempo con il gol di Gabrielli e il rigore di Purro. Nel finale il gol che riapre il match.
Buon punto per il Castelnuovo contro la capolista Lampo: senza reti per i gialloblu. Corsaro con Alessandro Remedi all’ultimo tutto il Pietrasanta a Fucecchio.
Rinviata la gara interna del Camaiore chiude il quadro la vittoria interna del Real Forte Querceta con la Real Cerretese con rimonta nel finale di gara a partire dallo 0-2 di inizio ripresa.
Camaiore – Mobilieri Ponsacco rinviata per impraticabilità di campo
CAMAIORE: Pierallini, Casani Tommaso, Belli, Amico, Casani Iacopo, Disegni, Mapelli, Del Marco, Buffa, Marabese, Meucci. A disp.: Tabarrani, Bossini, Bicicchi, Imane, Sica, Savini, Usseglio Viretta, Bartelloni, Di Giorgio. All.: Pisciotta
MOBILIERI PONSACCO: Micheli, Rofi, Gemignani, Marinari, Aliotta, Mancini, Rigirozzo, Leotta, Taraj, Cito, Sciapi. A disp.: Ria, Pisani, Macchi, Nicolai, Smalaj, El Ouardi, Belluomini, Lici, Cornacchia. All.: Polzella
ARBITRO: Sinca di Firenze (Lisi di Empoli e Fiorillo di Lucca)
Castelnuovo – Lampo 0-0
CASTELNUOVO: Biggeri, Borgia, Landi, Cecilia, Velani, Lunardi, Bertipagani, Gasperoni, Vuturo, Kthella, Bartolomei. A disp.: Gentosi, Ramacciotti, Verona, Baroni, Alessiani, Mancini, Micchi A., Grilli, Barbi. All.: Micchi
LAMPO MERIDIEN: Barsottini, Fischer, Nencini, Cortonesi, Morandi, Beconcini, Paganelli, Bigini, Mallardo, Granucci, Luccaccini. A disp.: D’Angelo, Boghean, Piccione, Dianda, Capellini, Bolognini, Mengali, Pucci, Vannacci. All.: Benesperi
ARBITRO: Bolognesi di Siena (De Fazio di Pisa e Mangini di Livorno)
Fratres Perignano – Viareggio 1-2
FRATRES PERIGNANO: Rizzato, Celi, Magliocca, Brondi, Vittorini, Puleo, Tognoni, Sottile, Canessa, Checchi, Bibaj. A disp.: Igitkhnaiani, Solimano, Quochi, Piccirilli, Iervolino, Gori, Lupi, Caddeo, Busiello. All.: Vangioni
VIAREGGIO: Tortorella, Salto, Cesaretti, Raineri, Douanla, Pegollo, Purro, Saccenti, Gabrielli, Danovaro, Coppola. A disp.: Nucci, Tieu Kapieu, Lollo, Sforzi, Galli, Giordani, Sadarnac, Lippi, Bartoli. All.: Fiale
ARBITRO: Grigoriadis di Siena (Laci di Empoli e Norgiolini di Arezzo)
RETI: 5’pt Gabrielli, 8’pt rig. Purro, 40’st Caddeo
Fucecchio – Pietrasanta 0-1
FUCECCHIO: Del Bino, Fanara, Pagliai, Melani, Usai, Goretti, Ferrara, Cristodaro, Agostini, Sgherri, Princiotta. A disp.: Gori, Guerrucci, Badalassi, Salvadori, Ciardelli, Matteoli, Casini, Di Donfrancesco, Mariani. All.: Menichetti
PIETRASANTA: Vignali, Ricci, Laucci, Cini, Bartoli, Bertacca, Petrucci, Szabo, Campani, Remedi L., Remedi A.. A disp.: Gassani, Sartori, Laurini, Isola, Battisti, Tocchini, Bertelli, Gargani, Mancini. All.: Tocchini
ARBITRO: Scardigli di Livorno (Tilli di Prato e Storri di Arezzo)
RETI: 45’st Remedi A.
Real Forte Querceta – Real Cerretese 3-2
REAL FORTE QUERCETA: Pastine, Marinari, Arcidiacono, Masi, Nicolini, Lucaccini, Mogavero, Gorreri, Maggi, Borselli, Lucchesi. A disp.: Abadei, Angelotti, Manfredi, Fiocchi, Franzoni, Trombella, Michelucci, Ouadjaout, Benassi. All.: Della Bona
REAL CERRETESE: Fedele, Orsucci, Palandri, Nieri, Romiti, Mordaga, Melani, Perillo, Borracchini, Manetti, Camaiani. A disp.: Botrini, Bargellini, Dal Porto, Fokou, Innocenti, Lapi, Di Monaco. All.: Petroni.
ARBITRO: Bragazzi di Carrara (Galighi di Firenze e La Macchia di Pontedera)
RETI: 5’st Orsucci, 25’st Borracchini, 39’st Lucaccini, 41’st Maggi, 49’st Michelucci