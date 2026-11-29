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Castelnuovo, la vittoria dopo lo spavento: battuto ai Pini il Viareggio
Decide una rete del talentino armeno Aleksanyan. Sorride il Pietrasanta e va in vetta, pari Camaiore, travolto il Real Forte Querceta
Giornata ricca di emozioni in eccellenza nella quale spicca la vittoria del Castelnuovo sul campo del Viareggio dopo lo spavento per il serio incidente occorso a Luca Baroni alla fine della prima frazione di gioco. I bianconeri sprecano un’ottima occasione per la classifica e pagano l’espulsione di Danovaro sull’episodio dello scontro di gioco, nonostante avessero riacciuffato il pari su rigore.
In vetta momentaneamente ci va il Pietrasanta, che regola 3-1 il Tuttocuoio. Non va oltre il pari, nonostante i due gol di Buffa, il Camaiore a San Giuliano, in attesa del recupero che potrebbe restituirgli il primo posto. Crolla sul campo del Cecina il Real Forte Querceta: finisce 4-1.
Pietrasanta – Tuttocuoio 3-1
PIETRASANTA: Vignali, Laurini, Laucci, Cini, Bartoli, Bertacca, Petrucci, Szabo, Campani, Remedi L., Remedi A.. A disp.: Gassani, Sartori, Ricci, Isola, Battisti, Tocchini F., Cornacchia, Gargani, Mancini. All.: Tocchini L.
TUTTOCUOIO: Serafini, Severi, Iacopini, Mboup, Rossi, Nannetti, Nicolas Aguedo, Brizzi, Pacini Gaeta, Ba, Colombo. A disp.: Viti, Fetahu, Bombini, Canclini, Pagliai, Lici, Braccianti, Di Natale, Ferraro. All.: Lazzerini
ARBITRO: Nafra di Valdarno (Ballarini di Firenze e Conti di Carrara)
RETI: 11’pt Brizzi, 33’pt Petrucci, 8’st rig. Bertacca, 46’st Mancini
San Giuliano – Camaiore 2-2
SAN GIULIANO: Di Biagio, Casanova, Lecceti, Ragghianti, Nardini, Hanxhari, Del Soldato, Rotunno, Matteini, Doveri, Luciani. A disp.: Maccheroni, Marcon, Pasquini, Mancini, Cortopassi, Del Torto, Landi. All.: Gassani
CAMAIORE: Pierallini, Casani T., Belli, Amico, Casani J., Disegni, Mapelli, Del Marco, Buffa, Marabese, Meucci. A disp.: Tabarrani, Bossini, Bicicchi, Imane, Sica, Ferracuti, Usseglio Viretta, Bartelloni, Di Giorgio. All.: Pisciotta
ARBITRO: Norci di Arezzo (Dell’Agnello di Pontedera e Mucci di Pistoia)
RETI: 9’pt e 38’st Buffa, 43’pt Luciani, 25’st Ragghianti
Sporting Cecina – Real Forte Querceta 4-1
SPORTING CECINA: Fogli, Ricciardi, Fiorini S., Pagni, Startari, Cionini, Di Tanto, Diagne, Panicucci, Pardera, Fiorini M.. A disp.: Bendinelli, Fiorentini, Zazzeri, Poli, Battini, Cerri, Skerma, Tei, Artino. All.: Miano
REAL FORTE QUERCETA: Pastine, Marinari, Arcidiacono, Masi, Nicolini, Lucaccini, Lucchesi, Gorreri, Maggi, Borselli, Mogavero. A disp.: Abadei, Angelotti, Manfredi, Fiocchi, Michelucci, Franzoni, Trombella, Ouadjaout, Benassi. All.: Della Bona
ARBITRO: Boeddu di Prato (Baldasseroni di Pistoia e Corcione di Pisa)
RETI: 19’pt Arcidiacono, 21’pt, 27’pt e 20’st Panicucci, 12’st rig.Fiorini S.
Viareggio – Castelnuovo 1-2
VIAREGGIO CALCIO: Tortorella, Cesaretti, Coppola, Danovaro, Douanla, Gabrielli, Pegollo, Purro, Raineri, Salto, Sforzi. A disp.: Nucci, Bartoli, Galli, Giannecchini, Giordani, Lippi, Lollo, Sadarnac, Tieu Kapieu. All.: Fiale
CASTELNUOVO: Biggeri, Borgia, Lunardi, Cecilia, Velani, Bartolomei, Verona, Bertipagani, Aleksanyan, Kthella, Baroni. A disp.: Gentosi, Landi, Gasparoni, Cecchini, Mancini, Vuturi, Grilli, Alessiani. All.: Micchi
ARBITRO: Bernardini di Piombino (Argiolas di Pisa e Bagni di Prato)
RETI: 31’pt Kthella, 16’st rig. Purro, 43’st Aleksanyan
NOTE: Espulsi Danovaro e Fiale