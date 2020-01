Prima Categoria, ok Marginone e Academy Porcari

Prima categoria, pareggio scoppiettante per il Capezzano Pianore contro il Forte dei Marmi: un 3-3 che ha divertito il pubblico presente.

Continua a far bene il Marginone 2000, che vince in trasferta con il Candeglia. Tre punti per il Porcari in casa contro il Ponte a Moriano.

Cadono Corsanico e Diavoli Neri, lo Sporting Pietrasanta ne fa sei all’Orentano, la Torrelaghese vince con risultato classico con il Molazzana.

Academy Porcari – Ponte a Moriano 3-1

Candeglia – Marginone 0-1

Capezzano Pianore – Forte dei Marmi 3-3

CAPEZZANO PIANORE: Bartelletti, Mariani (27’st Grossi), Caniparoli, Togneri, Romanini (10’pt Mazzone), Pizza, Maestrelli, Pacini (20’st Pisani, 35’st Capasso), Iardella, Fiaschi, Cerri (30’st Gigliotti). A disp.: Puntelli, Bini, Motroni, Franchi. All.: Coli

FORTE DEI MARMI: Barsanti, De Wit, Lupoli, Lossi, Schintu, Antonucci (15’st Latini), Tonacci, Biagioni (40’st Pagni), Tedeschi Giacomo, Salini, Borzonasca (27’st Pugliese). A disp.: Iacopi, Baldini, Gabrielli, Coppedè, Colasanto, Fargnoli. All.: Galleni

ARBITRO: D’Orsi di Prato

RETI: 30’pt Fiaschi, 35’pt Borzonasca, 10’st rig. e 25’st Lossi, 28’st e 51’st Mazzone

NOTE: Ammoniti Mariani, Pizza, Pacini, Iardella, Mazzone, Barsanti, Lupoli, Schintu, Biagioni

Corsanico – Serricciolo 2-3

CORSANICO: Bedei, Offretti (38’st Simonini), Tomei, Altemura (2’pt Frusteri), Aquilante Antonio, Ramacciotti, Ercolano, Aquilante Andrea, Ceciarini, Barbetti, Sabatini. A disp.: Raffaelli, Silvestri, Giannoni, Bertilotti. All.: Farnocchia

SERRICCIOLO: Gavellotti, Perini, Casciari, Tonelli, Manenti, Mameli, Mendatelli, De Negri (42’st Mazzone), Cantoni, Lisi, Jovanovitch. A disp.: Vegnuti, Bertagnini, Bertolinji, Giardina, Petacchi. All.: Bertacchini

RETI: 10’pt Casciari, 31’pt Barbetti, 25’st Mencatelli, 27’st Cantoni, 31’st rig. Ceciarini

NOTE: Ammoniti Bedei e Tonelli. Espulso al 27’st Aquilante Antonio

Don Bosco Fossone – Meridien 0-2

I.Monsummano – Diavoli Neri 3-1

I.MONSUMMANO: Parrini, Lencioni, Borselli (36’pt Goti), Bonfigli, Panelli, De Masi, Moncini (12’st Cola), Tardiola, Tafi, Pagano, Cesari (20’st Ferrara, 43’st Falzarano). A disp.: Baldi, Aiuti, Magrini, Kamara, Bai. All.: Fatticcioni

DIAVOLI NERI: Carvajal, Santini (15’st Gemma), Cassettai, Pennucci (18’st Kongne), Tonelli, Touraj, Orsetti, Monaco, Ceccarelli, Crudeli, Biagiotti (7’st Morelli). A disp.: Granai, Micchi, Orsi, Fabbri, Fontanini.

RETI: 2’pt Cesari, 24’pt Crudeli, 30’pt Bonfigli, 32’pt Cesari

NOTE: Ammoniti Biagiotti, Morelli, Monaco

Sporting Pietrasanta – Orentano 6-0

Torrelaghese – Molazzana 2-0