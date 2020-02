Capezzano batte Monsummano e allunga in vetta

Il Capezzano batte il Monsummano e vola in vetta aumentando il margine in classifica. Perde contatto il Marginone che si fa raggiungere in extremis dal Molazzana.

Pareggio in romonta anche per i Diavoli Neri con il Serricciolo. A valanga il Forte dei Marmi nel derby con il Corsanico così come il Porcari contro un Orentano alla deriva. Finisce pari fra Ponte a Moriano e Sporting Pietrasanta.

Capezzano Pianore – I.Monsummano 2-1

CAPEZZANO PIANORE: Puntelli, Togneri, Mariani, Mazzone, Romanini, Pizza, Maestrelli, Pacini, Iardella (35’st Pisani), Fiaschi, Cerri (30’st Grossi). A disp.: Bartelletti, Caniparoli, Bini, Motroni, Grossi, Capasso, Pisani, Bertilorenzi, Franchi. All.: Coli

I.MONSUMMANO: Parrini, Cola (10’st Falzarano), Borselli (20’st Bonfigli), De Masi, Panelli, Bizzarri (45’st Gariboldi), Moncini, Goti (10’st Cesari), Tafi, Tardiola, Ferrara. A disp.: Baldi, Aiuti, Lencioni, Magrini, Greco. All.: Tarabusi

ARBITRO: Giusti di Livorno

RETI: 10’pt Iardella, 1’st Fiaschi, 32’st Tafi

Diavoli Neri – Serricciolo 1-1

DIAVOLI NERI: Del Medico, Santini, Gemma, Pennucci (27’st Grnai), Tonelli, Touray, Orsetti, Monaco, Ceccarelli (40’st Kongne), Crdeli, Fontanini B. (25’at Micchi). A disp.: Morelli, Biagiotti, Orsi I., Fabbri, Cassettai G.

SERRICCIOLO: Gavellotti, Perini, Jovanovitch, Tonelli, Bertagnini, Casciari, Lisi (20’st Mencatelli), Shqypi, Cantoni, Bertolla, De Negri (49’st Petacchi). A disp.: Vegnuti, Calvo, Rossi, BErtolini; Tavoni, Santini

RETI: 27’pt Mencatelli, 5’st Orsetti

NOTE: Ammoniti Casciari, Tonelli, Cantoni, Santini, Fontanini B, Cruideli, Morelli. Espulso Gemma al 26’st

Don Bosco Fossone – Torrelaghese 1-2

Meridien – Candeglia Porta al Borgo 0-0

Forte dei Marmi – Corsanico 5-0

FORTE DEI MARMI: Barsanti, De Wit, Lupoli, Lossi, Schintu, Latini, Tonacci, Salini, Tedeschi Giacomo, Tedeschi Gianluca, Borzonasca. A disp.: Iacopi, Benetti, Coppedè, Fargnoli, Pagni, Ferrari, Biagioni, Simaha, Pugliese. All.: Galleni

CORSANICO: Bedei, Offretti, Aquilante Antonio, Corsinelli, Sacchelli, Ramacciotti, Aquilante Andrea, Barbetti, Sabatini, Simonini, Bertilotti. A disp.: Raffaelli, Tomei, Morotti, Parducci, Ceciarini, Aquilante Maicoli, Panichi, Silvestri. All.: Farnocchia

Molazzana – Marginone 1-1

MOLAZZANA: Bolognesi, Angelini, Sarti (6’st Tortelli), Orsetti, Tognocchi, Catalini (25’st Micchi), Abrami (1’st Bertoncini Mattia), Togneri, Gheri, Manfredi, Giannotti (40’st Tamagnini). A disp.: Guidi, Bertoncini Matteo,Bresciani, Santoni, Ricci. All.: Compagnone

MARGINONE 2000: Besson, Del Carlo, Picchi, Ricci, Pinochi, Rotunno (30’st Lici), Lencioni (25’st Menchini), Carmignani (19’st Paoli), Rinaldi (14’st Giusfredi), Frateschi, Paganelli (38’st Menconi). A disp.: Valori, Sarti, Antoni, Spatola. All.: Rinaldi.

RETI: 10’pt Rinaldi, 48’st Bertoncini Mattia

Orentano – Academy Porcari 1-8

Ponte a Moriano – Sporting Pietrasanta 1-1