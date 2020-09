Coppa Toscana Prima, vittorie per Atletico Forte dei Marmi e Diavoli Neri

Coppa Toscana di Prima Categoria, prime gare scoppiettanti. Vincono i Diavoli Neri l’inedito derbyo contro il Vagli mentre l’Atletico Forte dei Marmi riesce a spuntarla contro lo Sporting Pietrasanta in trasferta. Pareggio fra Academy Porcari e Ponte a Moriano

Diavoli Neri – Vagli 1-0

DIAVOLI NERI: Carvajal, Biagiotti, Pennucci, Cassettai G., B.Touray, Tonelli, Orsetti, Monaco, Ceccarelli, Crudeli, Del Giudice (22’st Fontanini B.) A disp.: Satti L., Gemma, Pellegrinotti, Santini, Pucci, Torre, Pedri. All.: Bertei-Cassettai

VAGLI: Papeschi, Pioli S. (1’st Turrri), Pancetti (20’st Pucci), Tolaini, Bacci, Tognarelli, Muccini (26’st Bertucci), Malatesta, Biggi, Franchi, Marigliani. A disop.: Bertini, Orsetti, Castelli, Pioli A., Onesti, Coltelli. All.: Biagioni

ARBITRO: Danesi di Pistoia

RETI: 34’st Ceccarelli

NOTE: Ammoniti Monaco, Crudeli, Del Giudice, Pioli S., Tognarelli, Malatesta

Successo di misura per i Diavoli Neri nell’inedito derby con il Vagli. La formazione di Bertei-Cassettai legittima nel primo tempo il successo, ma il gol arriva nella seconda frazione. Nel primo tempo si parte con la cronaca al 5’: cross di Pancetti, Malatesta al volo manda fuori di poco. Al 18’ punizione di Monaco, Tonelli in spaccata spara alto. Al 22’ tiro di Crudeli alto, un minuto dopo arriva il cross su punizione di Biagiotti, Del Giudice incrocia ma anche lui spedisce alto. Al 38’ bolide di Pennucci da 30 metri, Tolaini salva sulla riga.

Secondo tempo più equilbrato: al 6’ Biggi impegna Carvajal, molto bravo per l’occasione. Al 9’ bolide di Pennucci a fil di palo di un niente. Al 24’ miracolo di Papeschi su Pennucci. Al 25’ azione clamorosa per i locali:,cross di Biagiotti, colpo di testa di Orsetti, la palla sembra entrata ma l’arbitro non convalida la rete. A decidere il match al 34’ Pennucci che imbecca Ceccarelli che taglia la difesa e di sinistro fa gol.

Sporting Pietrasanta – Forte dei Marmi 0-1

SPORTING PIETRASANTA: Mattugini, Szabo, Laucci, Giannarelli, Raffaetà, Giannantoni, Ambrosi, Tosi, Pinelli, Cerri (30’st De Wit), Crovi (5’st Maggiore). A disp.: Musetti, Sodini, Tancredi, Moschetti, Guidotti, Dell’Amico, Costa. All.: Bucci

ATLETICO FORTE DEI MARMI: Iacopi, Schintu, Gabrielli, Tonacci, Latini, Antonucciu, Tedeschi, Tarabella, Oprita, Lossi, Colasanto, Barsanti (47’st Angeli). A disp.: Barsanti, Garbati, Pagni, Francioni, Bascherini, De Fanti, Lupoli, Coppedè. All.: Bertolla

ARBITRO: Macchini di Pistoia

RETI: 19’pt Tedeschi

Academy Porcari – Ponte a Moriano 1-1