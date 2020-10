Coppa Prima, avanti Diavoli Neri, Ponte a Moriano e Marginone 2000

Concluso il primo turno di Coppa Toscana di Prima Categoria. A passare alla seconda fase sono i Diavoli Neri, lo Sporting Pietrasanta e il Marginone 2000.

La formazione di Gorfigliano vince grazie al pari sul campo del Molazzana, che recrimina per l’errore dal dischetto di Tamagnini. Corsanico corsaro con l’Atletico Forte dei Marmi in rimonta ma per differenza reti nel triangolare ha la meglio lo Sporting Pietrasanta. Il Marginone 2000 vince contro il Ponte a Cappiano e supera il turno.

Con un gol di Abdu il Ponte a Moriano batte la Folgor San Pietro a Vico e rompe l’equilibrio del girone.

Molazzana – Diavoli Neri 0-0

MOLAZZANA: Bolognesi, Sarti (25’st Bertoncini M.), Catalini, Santoni (9’st Tortelli), Nelli, Abrami, Giannotti, Togneri, Gheri (9’st Tamagnini), Bertoncini M. (25’st Bresciani), Balducci. A disp.: Guidi. All.. Compagnone

DIAVOLI NERI: Orsetti, Pellegrinotti, Pennucci, Fontanini (21’st Satti), Tonelli, Baboucarr (20’pt Gemma), Orsetti, Monaco, Ceccarelli, Crudeli, Del Giudice (35’st Biagiotti). A disp.: Carvajal, Pucci, Torre, Cassettai G., Santini. All.: Cassettai A.

ARBITRO: Fatticcioni di Carrara

NOTE: Ammoniti Catalini, Nelli; Giannotti, Balducci, Tortelli, Monaco, Crudeli, Biagiotti, allenatore Compagnone. Al 30’st Tamagnini fallisce un calcio di rigore

Forte dei Marmi – Corsanico 2-3

ATLETICO FORTE DEI MARMI: Barsanti, Angeli, Schintu, Tonacci (34’st Bascherini), Latini, Garbati, Tedeschi, Salini, Tarabella, Lossi, Colasanto. A disp.: Iacopi, Antonucci, Nardini, Bresciani, Oprita, Lipoli, Coppedè. All.: Bertolla

CORSANICO: Bedei, Offretti, Dati, Aquilante, Lucchesi, Poletti, Silvestri, Forno, Sabatini (12’st Bertilotti, 35’st Simonini), Barbetti (16’st Fanfani), Ceciarini C. A disp.: Raffaelli, D’Onofrio, Tomei, Zghibri, Correia, Parducci. All.: Mazzei

ARBITRO: Agabiti di Livorno

RETI: 23’pt rig. Lossi, 15’st Salini, 21’st Ceciarini, 23’st Dati, 32’st Fanfani

NOTE: Ammoniti Tonacci, Latini, Lossi, Garbati, Lucchesi, Aquilante, Offretti

Corsanico vittorioso in rimonta dopo un derby maschio e ben giocato da entrambe le squadre. Primo tempo con partita giocata a bion ritmo. Passano i locali al 23’ su calcio di rigore per atterramento di Tedeschi da parte di Offretti. Dal dischetto Lossi spiazza Bedei. Al 15’ della ripresa raddoppio di Salini dalla distanza. Sei minuti e inizia il riscatto ospite: accorcia Ceciarini e pareggia Dati su punizione. Al 32’ della ripresa il gol della vittoria porta la firma di Fanfani.

Ponte a Moriano – Folgor San Pietro a Vico 1-0

PONTE A MORIANO: Gonnella, Bini, Angeli, Quilici, Ghilardi (Rossi S.), Landi, Mancino, Lencioni, Sillah (Rossi J.), Abdu (Carruezzo), Amidei (Michelotti). A disp.: Cobinnah, Pianderoso, Del Carlo, Milanesio, Cottu.

FOLGOR SAN PIETRO A VICO: Sargenti, Bagnatori (Gianni), Casali, Del Frate, Nieddu (Franceschini), Caputo, Ezzaki, Michetti (Giannotti), Dinelli, Busembai, Manfredi (Viviani). A disp.: Bolognesi, Fabbri, Pellegrini, Lamandini, Bocca. All.: Mariani

RETI: 32’pt rig. Abdu

Marginone 2000 – Ponte a Cappiano 3-1

MARGINONE 2000: Angeli, Ricci, Sarti, Del Carlo, Conte (Tocchini), Jovani (Carmignani), Lencioni, Lici (Picchi), Tognotti (Paganelli), Giusfredi (Pistoresi), Antoni. A disp.: Besson, Bonciolini, Bassetti, Fiore. All.: Tocchini

PONTE A CAPPIANO: Poggetti, Dani (PolimeniI), Betti (Landi), Mazzei, Brini, Della Maggiore, Manetti (Carli), Mandorlini; Cesari, Cenci, Covato (Ridolfi). A disp.: Buti, Bertoni, Bonamici, Russoniello. All.: Marchetti

RETI: 22’pt Sarti, 40’pt Jovani, 11’st Lici, 23’st Mazzei

NOTE: Ammoniti Lici, Del Carlo, Jovani, Mazzei, Carli