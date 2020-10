Prima Categoria, partito il campionato: tutti i risultati

Prima giornata di campionato anche in Prima Categoria. Ecco come è andata nei gironi delle lucchesi

Girone A

Corsanico – Serricciolo 2-2

CORSANICO: Bedei, Offretti, Dati, Aquilante A. (48’st Cheli), Lucchesi, Poletti, Silvestri (36’st Bertilotti), Forno, Ceciarini, Barbetti (28’st Correia), Fanfani (14’st Sabatini), Tomei, Zghibri, D’Onofrio, Correiia, Cheli, Simonini, Sabatini, Bertilotti, All.: Mazzei

SERRICCIOLO: Landi, Casciari (23’st Mazzone), Lisi, Bellotti, Francini, Raffò (32’ st Pagni), Lombardi, Piscopo, Martinelli (36’st Jovanovitch), Angelotti (45’st Ballerini), Tavoni. A disp.: Manzato, Iovanovitch, Mazzone, Vegnuiti, Pangi, Ballerini, Gnoffo, Ruffini. All.: Chelotti

RETI: 4’pt Aquilante, 4’st Martinelli, 12’st Poletti, 44’st Tavoni

Don Bosco Fossone – Diavoli Neri 1-2

DON BOSCO FOSSONE: Tovani, Provenzano, Micheli (43’st Meloni), Pasqualetti (26’st Monfroni), Vaira, Ugoloni, Donati, Giananti (15’st Bernuzzi), Basciu (17’st Busnelli), Vatteroni, Manzo (43’st Bianchi). A disp.: Marchini, Bertani, Borelli. All.: Taurino

DIAVOLI NERI: Carvajal, Gemma, Pennucci, Cassettai (15’st Santini), Tonelli (20’pt Del Giudice), Pellegrinotti, Orsetti, Monaco, Ceccarelli, Crudeli, Fontanini (37’st Micchi). A disp.: Ferri, Pucci, Torre. All.: Cassettai

ARBITRO: Lombardi di Pontedera

RETI: 17’pt Vatteroni, 12’st Pennucci, 40’st Monaco

NOTE: Ammoniti Provenzano, Vaira, Ugolini, Giananti, Vatteroni, Carvajal, Monaco

Passano i Diavoli Neri con la Don Bosco ma devono ringraziare il portiere Carvajal, autore di tre parate decisive nella seconda parte di gara. Prima frazione con gli ospiti che ci provano con Pennucci, ma il pallone è centrale. Passa il Don Bosco con Vatteroni poi nel finale due occasioni fallite per Manzo. Nella ripresa subito ci prova Vatteroni, ma la palla è centrale. Poi si esalta Carvajal su Donati. Forcing ospite con due occasioni di Monaco e Orsetti da fuori impegna ancora il portiere ospite. Di Pennucci e Monaco le reti del successo.

Forte dei Marmi – Academy Porcari 1-3

FORTE DEI MARMI: Iacopi, Nardini, Schintu, Tonacci, Latini, Garbati (20’pt Angeli), Tedeschi, Bresciani, Salini, Lossi, Colasanto. A disp.: Barsanti, Francioni, Pagni, Luppoli, Coppedè. All.: Bertolla

PORCARI: Menichetti, Mini, Buono, Picchi (23’st Pirito), Campigli, Repetto, Curumi, Paoli, Bonamici (32’st Petretti), Della Maggiora, Menchini. A disp.: Donati, Bagnatori, Selmi, Lopmbardi, Marchetti, Del Carlo, Degl’Innocenti. All.: Galassi

ARBITRO: Bo di Livorno

RETI: 18’pt Della Maggiora, 24’pt Picchi, 39’pt rig. Lossi, 36’st Pirito

NOTE: Al 38’st Menichetti para un rigore a Lossi. Ammoniti Lupoli

Sporting Pietrasanta – Ponte a Moriano 2-0

Torrelaghese – Folgor San Pietro a Vico 3-0

TORRELAGHESE: Casapieri, Zini, Pardini (32’st Longobardi), Bonuccelli (26’st Checchi), Pacini, Ali A., Pezzini (20’st Comelli), Rossi (36’st Zaia), Dati, Barsotti (38’st Tartarini), Marsili. A disp.: Aperti, Bertolucci, Ali F. All.: Casani

FOLGOR SAN PIETRO A VICO: Bolognesi, Franceschini, Casali, Del Frate (1’st Giampaoli), Gianni, Bocca, Viviani (30’st Lamandini), Michetti, Dinelli, Busembai (1’st Giannotti), Manfredi (1’st Ezzaki). A disp.: Sargenti, Nieddu, Fabbri, Pellegrini, Bagnatori. All.: MarianI

RETI: 12’pt Pezzini, 30’pt rig. e 32’pt Dati

Vagli – Romagnano 1-2

VAGLI: Papeschi, Turri, Pancetti, Pioli S., Pucci, Tognarelli, Brugiati, Malatesta, Biggi, Franchi (30’t Bertogli), Marigliani. A disp.: Bertini, Bertucci, Orsetti, Coltelli, Pioli A., Muccini, Castelli. All.: Biagioni

ROMAGNANO: Murgese, Nardini, Ratti, Dell’Amico (31’st Giusti), Perinelli (25’st Manzo), Granai, Bondielli, Domenici, Del Sarto, Costa (33’st Canesi), Giulianelli. A disp.: Borzoni, Etna, Figliè, Di Benedetti, Mulinacci, Sparavelli.

RETI: 2’pt Brugiati, 10’st Costa, 45’st rig. Domenici

Girone C

Marginone 2000 – San Giuliano sospesa al 5’pt

MARGINONE 2000: Angeli, Ricci, Pinochi, Del Carlo, Tocchini, Jovani, Lencioni, Roptunno, Tognotti, Pistoresi, Antoni. A disp.: Besson, Bonciolini, Picchi, Giusfredi, Bassetti, Conte, Sarti, Paganelli, Fiore. All.: Tocchini

SAN GIULIANO: Lotti, Bandini, Sbranti, Contini, Binioris, Campus, Puliti, All.: Timpani

ARBITRO: Latini di Empoli

NOTE: L’arbitro ha sospeso la partita dopo 5 minuti perché il San Giuliano è rimasto in sei uomini, quota inferiore al minimo consentito dal regolamento. Sarà data partita vinta al Marginone