Academy Porcari – Serricciolo 3-0

PORCARI: Cintolesi, Buono, Scaffai, Picchi (24’st Petretti), Campigli, Mattioli, Menchini (24’st Baveresi), Cortesi A.( 37′ st Paganelli) , Vitelli (17′ st Amidei) , Della Maggiora, Cortesi G (43’st Di Bello). All:. Bendinelli

Foto 3 di 6











SERRICCIOLO: Landi, Forfori, Lisi, Barabino, Bertolini (38’st. Canese) , Pangi, Vegnuti, Orsoni , Conedera, Angelotti (43’st Lattuada), Tavoni (16′ st Berettieri) All.: Chelotti

Reti: 45′ pt Menchini, 4′ st Forfori (autogol), 22′ st Cortesi G.

Note: Ammoniti Bertolini ( 31′ pt), Angelotti ( 42′ pt), Petretti (26′ st). Espulso Canese ( 46’st)

Esordio convincente per l’Academy Porcari, che inaugura l’inizio di campionato con uno schiacciante 3-o in casa ai danni di un Serricciolo apparso fin troppo remissivo per larghi tratti del match dopo un buon inizio. Il primo squillo di tromba della partita arriva infatti dagli ospiti al minuto 6. Sugli sviluppi di un calcio di punizione calciato da Angelotti, Pangi sorprende la difesa dell’Academy sbucando sul secondo palo ma non trova l’impatto col pallone all’altezza dell’area piccola. Lo scampato pericolo scuote i ragazzi di Bendinelli, che alzano il baricentro e iniziano a portare un pressing forsennato alla manovra del Serricciolo. E le prime nitide occasioni non tardano ad arrivare. All’ 8′ Picchi recupera un pallone prezioso, sfruttando un errore in disimpegno degli ospiti, e imbecca in profondità Cortesi G., che entra in area ed evita il portiere in uscita. La sua conclusione viene respinta sulla linea di porta dal provvidenziale intervento di Bertolini, che evita l’1-0.

Dopo pochi secondi un’ altra incertezza in fase di impostazione del Serricciolo spiana la strada a Menchini, che però conclude a lato da ottima posizione. L’Academy cresce progressivamente e al 14′ produce un’altra importante palla gol. Di nuovo Picchi allarga sull’out di destra per uno straripante Cortesi, che penetra in area e scarica al limite per Della Maggiora. La staffilata del dieci è centrale ma insidiosa, e costringe a un grande intervento il portiere Landi. Dopo due timidi tentativi di Menchini i ritmi della partita si abbassano e il Serricciolo si fa di nuovo vivo dalle parti di Cintolesi. Al minuto 31 Angelotti, uno dei migliori tra le sue fila, sguscia tra due difensori sulla sinistra e mette un cross basso che attraversa pericolosamente tutta l’area di rigore. L’ Academy continua però ad avere il pallino del gioco, e allo scadere del primo tempo trova il vantaggio. Della Maggiora batte una punizione tesa in area, Mattioli addomestica in qualche modo e serve Menchini, che deve solo spingere in porta da pochi passi.

Il vantaggio a pochi secondi dall’intervallo è una sliding door che indirizza la partita a favore dei padroni di casa, che in avvio di secondo tempo prima sfiorano il gol con Scaffai, ipnotizzato dall’uscita del portiere dopo un’ottima triangolazione al limite, e poi raddoppiano. Sul cross dalla destra di un propositivo Menchini Forfori svirgola malamente e infila nella sua porta il pallone del 2-0. Da quel momento l’Academy amministra senza particolari apprensioni il risultato, gestendo il possesso e sfruttando talvolta gli spazi lasciati da un Serricciolo ormai proteso in avanti ma incapace di impensierire seriamente Cintolesi. Protagonista di questa fase di gara è sicuramente Cortesi G., che al 61′ sfiora il gol con una girata volante sugli sviluppi di una rimessa battuta in area da Scaffai e 5 minuti dopo trova la gioia personale. Corner battuto corto da Della Maggiora, che chiude il triangolo stretto con Amidei e disegna un cross perfetto per la testa del numero 11.. La sua incornata è precisa e batte Landi per il definitivo 3-0. È questa l’ultima emozione della partita, che si chiude con un cartellino rosso estratto in pieno recupero per un brutto fallo commesso dal neo entrato Canese ai danni di Scaffai.