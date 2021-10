Coppa Toscana, avanti il Porcari e il San Filippo. Corsanico a valanga a Forte

Due gare di Coppa di Prima Categoria in campo in notturna. Ecco come è andata: se a decidere un triangolare sarà la terza sfida fra Corsanico e Pietrasanta con i biancocelesti in vantaggio leggero per differenza reti, è sempre la differenza reti a premiare l’Academy Porcari sul Marlia: finisce 2-2 la sfida decisiva e sono i bianconeri a passare per aver battuto l’Atletico Lucca con un gol in più di scarto.

Forte dei Marmi – Corsanico 1-4 (risultato cumulativo, la gara era stata sospesa sullo 0-1)

FORTE DEI MARMI: Gozzani, Angeli, Barsotelli, Simana, Latini, Cardillo, Cimardi (21′ Fani), Bellini, Pascaneanu, Bresciani, Tarabella. A disp.: Barsanti, Pieraccioli, Celòi. All.: Pitanti

CORSANICO: Lippi, Dalle Lucche, Frusteri, Tomei,. Antoni, Sacchelli, Fanfani, Simonini, Ceciarini, Forno, Verdirosa. A disp.: Costa, Dati, D’Onofrio, Lucchesi, Aquilante, Lopez, Correia, Poletti, Palazzolo. All.: Mazzei

ARBITRO: Macchini di Pistoia

RETI: 4′ Bellini, 9′ rig. e 25′ Ceciarini, 26′ Antoni

Folgor Marlia – Academy Porcari 2-2

FOLGOR MARLIA: Menichetti, Della Maggiora, Bagnatori, Del Frate, Signorini, Caputo, Selmi, Quilici, Pirito, Busembai, Casali. A disp.: Mariotti, Bocca, Lenci, Manfredi, Giannotti, Spadavecchia, Fugiaschi, Bagnatori. All.: Galassi

ACADEMY PORCARI: Rossi, Buono, Vitelli, Picchi, Campigli, Baveresi, Ricci, Petretti, Menchini, Della Maggiora, Cortesi G.. A disp.: Cintolesi, Bisanti, Mattioli, Scaffai, Lombardi, Paganelli, Panteri, Cortesi A., Di Bello. All.: Bendinelli

Finisce 1-0 per il San Filippo, invece, la sfida con il San Macario Oltreserchio: i gialloblu concludono il triangolare di Coppa di Seconda Categoria a punteggio pieno e passano il turno.