Prima Categoria, Torrelaghese e Molazzana calano il tris

Ecco come è andata in Prima Categoria nella terza giornata. Belle vittorie per Torrelaghese, Molazzana, Forte dei Marmi e Corsanico, tutte fra le mura amiche. Nel girone B il Marginone 2000 indenne a Pescia.

Girone A

Academy Porcari – Vagli 1-1

ACADEMY PORCARI: Cintolesi, Buono, Scaffai, Picchi, Campigli, Mattioli, Ricci, Petretti (14’st Cortesi A.), Amidei (29’st Paganelli), Della Maggiora (40’st Del Carlo), Cortesi G.. A disp.: Rossi, Bisanti, Di Bello, Panteri, Lombardi, Lionetti. All.: Bendinelli

VAGLI: Giannotti, Pucci, Pandetti, Landucci, Da Prato (27’st Borgia), Tognarelli, Bruciati, Malatesta, Biggi (32’pt Castelli), Fontanini (48’st Maier), Triti (17’st Boggi, 46’st Onesti). A disop.: Adami, Orsetti, Marigliani, Bertini. All.: Biagioni

ARBITRO: Marino di Pisa

RETI: 19’st Cortesi, 45’st rig. Malatesta

NOTE: Ammoniti Cintolesi, Ricci, Petretti, Amidei, Cortesi G., Cortesi A., Malatesta, Fontanini, Borgia

Corsanico – Pietrasanta 2-0

CORSANICO: Costa, Dalle Luche (27’st Silvestri), Ercolano (19’st Frusteri), Poletti, Sacchelli, Antoni, Lopez Cordova (10’st Barbetti), Aquilante A., Ceciarini, Forno, Palazzolo (32’st Correia). A disp.: Lippi, Tomei, Simonini, Fanfani, Verdirosa. All.: Mazzei

PIETRASANTA: Ceragioli, Giannantoni, Benedetti, Bondielli, Raffaetà, Laucci, Szabo (27’st Mancini), Cerri (19’st Crovi), Bertuccelli, Tosi, Pinelli (27’st Maggiore). A disp.: Bedei, Russo, Beraglia, Guidotti, Ceragioli, Fortini. All.: Bucci

RETI: 16’pt Palazzolo, 25’st rig. Ceciarini

Forte dei Marmi – Atletico Lucca 2-1

FORTE DEI MARMI: Barsanti, Masotti, Pedonese, Bresciani, Cardillo, Papi, Lo Monaco (48’st Moussa), Tedeschi, Maggi (30’st Tedeschi Gi.), Lossi, Tarabella (12’st Pascaneanu). A disp.: Iacopi, Angeli, Balduini, Cinardi, Celi, Pieraccioli. All.: Bertolla

ATLETICO LUCCA: Pannocchia, Davini, Romani, Casini (30’st Biagini), Amodio, Cuoco, Gatto, Ndiaye (31’st Berrettini), Niccolai (22’st Tabarrani), Galli, Giuliani. A disp.: Discini, Franceschini, Pagnini, Segnalini, Betti, Andreini. All.: Matteucci.

RETI: 13’pt Maggi, 8’st Ndiaye, 46’st Lo Monaco

NOTE: ammoniti Cardillo, Romani, Gatto, Cuoco

Molazzana – Don Bosco Fossone 3-2

MOLAZZANA: Farioli, Nelli (30’st Sarti), Tognocchi, Catalini, Santoni, Abrami, Giannotti, Togneri, Balducci, Micchi (46’st Bresciani), Bertoncini. A disp.: Guidi, Muccini, Tamagnini. All.: Compagnone

DON BOSCO FOSSONE: Carmagnola, Santini (23’st Bertini), Micheli (28’st Aldrovandi), Marinari (6’pt Orlandi), Vaira, Ugolini, Donati (28’st Marinari), Bernuzzi (12’st Mosti), Caro, Vatteroni, Dell’Amico. A disp.: Mallegni, Manzo. All.: Taurino

RETI: 6’pt Catalini, 29’pt Caro, 45’pt Micchi, 6’st Vatteroni, 25’st Balducci

NOTE: Espulso Giannotti al 3’st

San Giuliano – Romagnano 1-0

Torrelaghese – Marlia 3-0

TORRELAGHESE: Casapieri, Zini, Pardini, Bonuccelli (40’st Aquilante), Monopoli, Pacini, Comelli (1’st Pezzini), Barsotti (30’st Checchi), Dati, Della Gatta (16’st Cheli), Marsili (40’st Ali). A disp.: Aperti, Bertolucci, Tancredi, Longobardi. All.: Casini

FOLGOR MARLIA: Mariotti, Caputo, Bocca (1’st Curumi), Giampaoli D. (16’st Selmi), Della Maggiora, Repetto (26’st Lenci), Bagnatori D. (16’st Bagnatori L.), Quilici (26’st Manfredi) Pirito, Busembai, Casali. A disp.: Fredianelli, Giannotti, Spadavexchia, Dinelli. All.: Marchetti.

RETI: 18’pt Dati, 26’pt Marsili, 39’pt Monopoli

Girone B

Pescia – Marginone 2000 1-1