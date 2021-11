Coppa Toscana di Prima e provinciale di Terza: tutto sulle gare in notturna

Coppa Toscana di Prima e provinciale di Terza per la serata calcistica in provincia di Lucca. Ecco come è andato il turno di gare.

Coppa Toscana Prima Categoria

Vagli – Romagnano 1-1

VAGLI: Giannotti, Boggi, Castelli, Landucci, Da Prato, Tognarelli, Brugiati, Fontanini (25’st Borgia), Biggi (4’st Pucci), Marigliani (27’st Maier), Triti (18’st Malatesta). A disp.: Adami, Orsetti, Bertini. All.: Biagioni

ROMAGNANO: Cima, Di Benedetti, Batti (1’st Giulianelli), Corsi (30’st Bevilacqua), Granai (19’st Nardini),. Manzo, Bertelloni, El Bard (38’pt Monaco), Pedrinzani (45’st Brio), Costa, Mulinacci. A disp.: Pellistri, Dell’Amico, Canesi.

RETI: 26’pt Triti, 20’st Costa

NOTE: Ammoniti Boggi, Tognarelli, Malatesta, Di Benedetti

Pietrasanta – Academy Porcari 0-0

PIETRASANTA: Bedei, Benedetti, Giannantoni G., Ceragioli S., Raffaetà (20’pt Mancini), Laucci, Bondielli, De Wit, Pinelli (40’st Bonfigli), Maggiore (10’st Crovi), Cerri. A disp.: Ceragioli G., Russo, Giannarelli M., Tosi, Boreglia. All.: Bucci

ACADEMY PORCARI: Cintolesi, Buono, Degl’Innocenti, Paganelli, Bisanti (33’st Scaffai), Mattioli, Cortesi A. (16’st Picchi), Petretti (21’st Della Maggiora), Panteri (1’st Lionetti), Amidei, Cortesi G. (19’st Menchini). A disp.: Rossi, Lombardi, Di Bello. All.: Bendinelli

ARBITRO: Del Seppia di Pisa

NOTE: Ammoniti Benedetti, Paganelli, Cortesi G.

San Giuliano – Marginone 2000 1-0

SAN GIULIANO: Librizzi, Coli, Bandini, Lotti, Contini, Amoroso, Binioris, Mazroui, Ghezzi, Micheletti, Bani. A disp.: Bertini, Monacci, Melani, Ghelarducci, Grasseschi, Tognetti, Paoletti, Sanfratello. All.: Guadagno

MARGINONE 2000: De Masi, Sarti, Carmignani, Petrilli, Piattelli, Giusfredi, Paganelli, Lencioni, Rinaldi, Ricci, Rotunno. A disp.: Santoni, Bresson, Tocchini, Tognetti, Fiore, Del Carlo, Pistolesi, Pinochi, Antoni. All.: Tocchini

ARBITRO: Gallà di Pistoia

RETI: 23’st Bani

Coppa Toscana Terza Categoria

Retignano – Stiava 4-4

STIAVA: Musetti, Francesconi, Carmazzi, Polloni, Castini, Bertacchi, Marinai, Ricci, Bertilotti, Sebastiani, Guidi. All.: Giuli

RETI: Mattei 2, Ulivi 2 per il Retignano, Marinai 2, Bertilotti, Sentelli

Farneta – Vorno 1-1

VORNO: Perna, Rovai, Napoli, Salvetti, Del Dotto, gemignani, Consani, Rizzi, Mazzei, Serafini, Guidotti. A disp.: Solimando, Viani, Baroncelli, Nacchia, Di Capizzi, Evangelisti, Salvetti, Guidotti, Frateschi.

RETI: Rizzi per il Vorno