Vagli, esonerato l’allenatore Roberto Biagioni

Salta l’allenatore a Vagli in Prima Categoria. La società ha esonerato il mister Roberto Biagioni.

Arrivato a Vagli nella stagione 2019/20 è stato autore già al primo anno della promozione dalla Seconda alla Prima categoria in una cavalcata entusiasmante fatta di tanti record tra cui le 12 gare consecutive senza sconfitte a inizio di quella travolgente stagione.

“A lui – dicono dalla società – vanno i nostri ringraziamenti più sinceri per quello che ha saputo creare in queste stagioni. Saremo per sempre riconoscenti a una persona umanamente impeccabile prima che a un mister con sani valori e principi fatti di lavoro fatica e unione.

Grazie di tutto Roberto e buona fortuna per ogni cosa”.

Fatale a Biagioni la sconfitta netta per 4-1 sul campo della Folgor Marlia. La formazione garfagnina mercoledì (8 dicembre) è peraltro impegnata nel recupero della sfida contro il Pietrasanta fra le mura amiche.

È anche tempo di mercato. Hanno lasciato il Vagli Nicola Onesti, Filippo Borgia, Giacomo Maier e Alessio Malatesta. Sono arrivati in prestito dal Castelnuovo Alessio Orsetti (1998). Nicholas Micchi (2002) e Francesco Bruno (2001, via New Team).