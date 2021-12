Prima Categoria, Vagli annuncia l’allenatore: è Francesco Fiori

Un nome di assoluto prestigio per la panchina del Vagli in Prima Categoria. A guidare la squadra sarà Francesco Fiori, che è vaglino doc.

“Un vaglino speciale il classe ‘77 – scrive la società che non crediamo abbia bisogno di nessuna presentazione visto i palcoscenici che ha calcato prima da giocatore arrivando anche nelle categorie professionistiche oltre che in altre categorie minori, poi come allenatore dove ha sempre fatto bene e ha lasciato buoni ricordi e buone cose dietro di se. Carattere sicuramente forte e deciso (altrimenti che vaglino sarebbe) Francesco arriva al capezzale di un Vagli un po’ malato ma sicurante non morto. Stagioni così ci stanno e le avevamo messe in conto, ma adesso spetta a lui e ai nostri ragazzi regalarci e regalarsi un sogno. La nostra vittoria del campionato si chiama salvezza e intanto quella iniziamo a chiedere a Francesco, sperando arrivi, senza però mettere troppa pressione. Per il momento ci siamo fatti il nostro regalo di Natale in anticipo. “Partiamo tutti con umiltà..” sono state le sue prime parole dopo averci detto di sì, essere al suo paese comporterà una responsabilità maggiore ma sicuramente più soddisfacente”.

L’annuncio è stato dato dopo il ko interno con il Pietrasanta in casa nel recupero dei secondi 45 minuti del match in programma oggi.

Fiori aveva iniziato la stagione con il Pieve Fosciana in Promozione ma era stato esonerato prima dell’esordio in una competizione ufficiale, per questo si è potuto sedere su una nuova panchina già da questo anno sportivo.