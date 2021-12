Prima e Seconda, giornata di sorprese in campionato

Prima e seconda Categoria, ecco come è andata la giornata di campionato.

In Prima nel girone A sorridono solo Atletico Lucca e Molazzana fra le mura amiche. Fermata sul pari a Serricciolo la Torrelaghese. Nel girone B è poker per il Marginone 2000 con il Tempio Chiazzano.

In Seconda nel girone A tutto facile per il Viareggio che ne fa 5 al Monti. Pari nel derby fra Massarosa e Fortis Camaiore, senza reti la sfida del Lido di Camaiore al Mulazzo.

Nel girone C grande prova del Fornoli che batte nel recupero la capolista Migliarino Vecchiano. Non ne approfittano San Macario Oltreserchio e New Team fermate sul pari da Academy Tau e Barga. Da tre punti il Corsagna contro il Montecarlo e il Gallicano a San Filippo.

Prima Categoria

Girone A

Academy Porcari – Forte dei Marmi 1-1

ACADEMY PORCARI: Cintolesi, Buono, Vitelli, Picchi (34’st Paganelli), Campigli, Mattioli, Ricci, Cortesi A. (32’st Amidei), Menchini (42’st Bisanti), Della Maggiora, Cortesi G.

FORTE DEI MARMI: Barsanti, Nardini (45’st Latini), Pedonese, Bresciani, Bellini, Cardillo, Tedeschi Giacomo, Tedeschi Gianluca, Maggi (18’st Pugliese), Lossi, Tarabella (5’st Tonacci). A disp.: Iacopi, Angeli, Leonardi, Masotti, Simaha, Celi. All.: Bertolla

ARBITRO: Carise di Piombino

RETI: 1’st Tedeschi Gianluca, 33’st Campigli

NOTE: Ammoniti Vitelli, Ricci. Espulso Vitelli al 38’pt

Atletico Lucca – Folgor Marlia 1-0

ATLETICO LUCCA: Pannocchia, Davini, Giuliani, Casini, Biagini, Cuoco, Gatto (33’st Lena), Angeli (1’st Segnalini), Ndiaye (13’st Niccolai), Galli, Tabarrani (38’st Berrettini). A disp.: Discini, Bianchi, Ferretti, Kaja. All.: Matteucci

FOLGOR MARLIA: Mariotti, Bocca (30’st Selmi), Casali, Del Frate (40’st Bagnatori), Signorini, Repetto (30’st Caputo), Zuncheddu (40’st Tuzi), Quilici (21’st Giannotti), Pirito, Busembai, Curumi. All.: Galassi.

ARBITRO: Del Seppia di Pisa

RETI: 15’st Segnalini

NOTE: Ammoniti Casini, Gatto, Tabarrani, Signorini, Repetto, Bagnatori.

Don Bosco Fossone – San Giuliano 1-2

Molazzana – Corsanico 4-2

MOLAZZANA: Farioli, Tolaini, Tortelli, Giusti, Bertoncini Matteo (7’st Nelli), Giannotti, Abrami (20’st Sarti), Togneri, Bertoncini Mattia (30’st Muccini), Manfredi (38’st Bresciani), Tamagnini (17’st Micchi). A disp.: Guidi, Tognocchi, Santoni, Catalini. All.: Compagnone..

CORSANICO: Lippi, Dalle Luche, Tomei, Corsinelli, Sacchelli, Lari, Aquilante, Simonini (15’st Frusteri), Del Bucchio (30’st Verdirosa), Barbetti, Ercolano. A disp.: Lubrano, Aquilante, Giunta, Vecchi, Prendi, Fanfani, Del Soldato. All.: Mazzei

RETI: 8’pt Bertoncini Mattia, 21’pt Manfredi, 30’pt Lari, 38’pt Giannotti, 16’st Tomei, 35’st Muccini

Serricciolo – Torrelaghese 2-2

SERRICCIOLO: Landi, Tonelli (39’st Ballerini), Casciani, Vegnuti, Barabino, Forfori, Mazzone (30’st Angelotti G.), Conedera, Angelotti A., Lisi. A disp.: Gabrielli, Ballerini, Gilli, Ruffini, Berettieri, Angelotti G., Latino, Bertolini.

TORRELAGHESE: Casapieri, Ali (25’st Tancredi), Pardini, Bonuccelli, Pacini, Monopoli, Comelli, Pezzini (29’st Grossi), Dati, Passaglia (32’st Picchi), Marsili (19’st Cheli). A disp.: Aperti, Bertolucci, Checchi, Longobardi. All.: Casani

RETI: 25’pt Passaglia, 39’pt Conedera, 43’st Cheli, 48’st Angelotti Giacomo

NOTE: Ammoniti Tonelli, Forfori, Barabino, Lisi, Monopoli, Bonuccelli, Checchi

Vagli – Romagnano rinviata

Girone B

Marginone 2000 – Unione Tempo Chiazzano 4-1

MARGINONE 2000: Di Masi, Ricci (39’st Sarti), Del Carlo, Lencioni, Pinochi, Conte, Rotunno, Carmignani (27’st Rinaldi), Tognotti (25’st Giusfredi), Jovani, Lici (35’st Petrilli). A disp.: Santori, Besson, Tocchini, Fiore, Pistoresi. All.: Tocchini

TEMPIO CHIAZZANO: Cecchi, Iavarone, Anichini, Cirenga, Zoppi, Bucciantini, Vezzosi, Lassi (30’st Alicka), Bugelli, Sina (25’st Bresci), Giuntoli. A disp.: Bindi I., Taddei, Domolo, Marradi, Stefanelli, Bindi N. All.: Petrinio

ARBITRO: Fatticcioni di Carrara

RETI: 5’pt Zoppi, 45’pt Rotunno, 3’st e 18’st Del Carlo, 40’st Rinaldi,

Seconda Categoria

Girone A

Atletico Carrara – Atletico Podenzana 0-0

Cerreto – Fivizzanese 3-3

Lido di Camaiore – Mulazzo 0-0

LIDO DI CAMAIORE: Pieraccini, Chiarini, Pardini Alessio, Chiusalupi, Del Mancino, Biagini, Pardini Andrea, Bertuccelli, Cima, Del Carlo, Giganti. A disp.: Da Prato, Angeli, D’Ascoli, Dal Lago, Paoli, Zaia, Lucarini, Sereni, Petrucci.

MULAZZO: Ferrari, Belli, El Attifi, Luccini, Bernieri, Belforti, Rossi, Cham, Castellotti, De Negri, Tamagna. A disp.: Gussoni, Gneri, Castellotti, Dell’Amico, Petacchi, Baldassini.

Massarosa – Fortis Camaiore 2-2

MASSAROSA: Lunardini, Del Dianda, Batori, Conforti, Scotece, Cipollini (40’st Baroni), Barsotti (13’st Farnocchia), Simoni, Ciocia (41’st Larini C.), Vitelli, Ezzaki. A disp.: Bernini, Larini D., Matrone, Nicoletti, Parducci, Greco. All.: Gori

FORTIS CAMAIORE: Pardini (20’pt Battelli), Costagli, Licusato, Nigi (10’st Peralta), Giannecchini (27’st Dati), Vanni, Paoli, Mariani, Dal Lago (39’st Tesi), Luisotti, Mallegni (43’st Del Prete). A disp.: Celi, Benedetti

RETI: 6’pt Ezzaki, 22’pt e 43’pt Luisotti, 14’st Simoni

NOTE: Ammoniti Giannecchini, Vanni, Paoli, Mariani, Dati, Del Dianda, Conforti, Barsotti

Monti – Viareggio 0-5

MONTI: Cavalieri d’Oro, Venuti, Iovanovitch (Seck), Marconi, De Angeli, Malatesta, Manassero, Bellacci, Barbasini (Puppi), Cresci (Fadili), Giromini. A disp.: Maloni, Sadiq. All.: Centofanti

VIAREGGIO: Carpita, Cinquini G. (Ambrosi), Benedetti, Petrucci, Gemignani, Mazzone, Marinai Simone, Belliuomini (Scaranna), Martinelli (Bertini), Marinai Stefano (Volpe), Minichino (Ksioua). A disp.: Santini G., Baldassari, Chicchiarelli. All: Santini S.

RETI: 7’pt Martinelli, 10’pt Marinai Simone, 18’pt Belluomini, 27’st Marinai Stefano, 10’st Mazzoni

Ricortola – Filattierese 2-0

Girone C

A.Fornoli – Migliarino Vecchiano 3-2

FORNOLI: Papi, Ferrari (31’st Franceschi), Mangianti, Donati, Michetti S., Michetti M., Petri, Zhyrulha, Monticelli, Favelli (1’st Olivieri), Poli (33’pt Tomei). A disp.: Scibetta, Dinelli, Ledda, Sabatini,

MIGLIARINO VECCHIANO: Bernardini, Aufiero, Balestri (2’st Mori), Barbani, Baroni, Benedettini, Chelotti, Fantozzi, Lobue (29’pt Umalini), Longobardi, Montanelli D. A disp.: Moretti, Morgè, Andreani, Montanelli L.

ARBITRO: Cravini di Livorno

RETI: 13’pt Michetti S., 18’pt Favelli, 35’pt Benedettini, 39’pt Aufiero, 47’st Mangianti

NOTE: ammoniti Mangianti, Petri, Oliveri

Barga – New Team 0-0

BARGA: Ferrari, Gavazzi, Giusti, Mutigli, Teani, Disperati, Napolitano, Motta, Harch, Rigali, Silvestrini, A disp.: Togneri, Anas, Taddei, Motroni, Marchi F., Marchi M., Chiocchetti, Sakho.

NEW TEAM: Valdrighi, Tortelli, Scaltritti, Granaiola, Pioli, Magazzini, Frigeri, Terni, Franchi, Del Giudice, Maiorano. A disp.: Vanni, Fantoni, Bonini, Brega, Terni Ale., Bertucci E., Bertucci G., Martinelli, Rossi.

ARBITRO: Gallà di Pistoia

Corsagna – Montecarlo 2-0

CORSAGNA: Pellegrini, Bertoncini, Bertolacci (42’st Lipparelli), Zhyrukha, Barsi, Dinucci (15’st Spicciani), Madrigali (22’st Lucchesi), Martino, Tulipano (38’st Papera), Castelli, Eramnazi (42’st Alberici). A disp.: Baldassarri, Biviani, Drame, Biagi. All.: Moretti

MONTECARLO: Doretti, Tafani, Pucci, Zaffora (22’st Sodini), Morra, Martinelli, Annoni (35’st Biagi), Meucci (20’st Danesi), Rossi, Gentile, Manfredi (10’st Lorenzi). A disp.: Biondi, Zaffora, Bastiani, Lazzareschi, Usai, Di Ricco.

RETI: 5’st Martino, 25’st Eramnazi

NOTE: Ammoniti Martino, Castelli, Eramnazi, Meucci

Filettole – Pontasserchio 0-2

FILETTOLE: Rugani, Guerrini, Simonelli, Bandoni, Lossi, Ghelarducci, Gaddini, Bargi, Raffaelli, Battelli, Lucchesi. A disp.: Di Sacco, Mione, Castelli, Mulè, Lentini, Nicolini, Dianda. All.: D’Aurelio

PONTASSERCHIO: Cecchetti, Umalini D., Bongiorni, Ghelli, Bargagna, Di Sacco, Caruso, Concordia, Giannini, Aiello, Pecori. A disp.: Franchi, Benedetti, Giussani, Meuccio, Monacci, Selmi, Sodfini, Puccio. All.: Tamagno

RETI: 43’pt rig. Concordia, 35’st Umalini D.

Pontecosi Lagosi – Borgo a Mozzano rinviata

San Filippo – Gallicano 1-3

SAN FILIPPO: Gragnani, Del Barga, Gabrielli, Di Marino (12’st Amato), Matteuzzi (25’st Niccoli), Marchetti, Nottoli, Lencioni (32’st Salvadori), Rugani, Francalanci, Gallo (26’st Zhar). A disp.: Roberti, Spinetti, Vincenzi, Pavan, Biagi. All.: Caiazzo.

GALLICANO: Grassi, Salotti, Lena (30’st Giani), Nardini (14’st Corazza), Rossi, Turri, Alfredini Andrea, Bertogli (23’st Satti), Alfredini Anthony, Brucciani (41’st Viviani), Pellegrinotti (27’st Taddei). A disp.: Gogorici, Bacci, Franchi, Peccioli.

RETI: 18’pt e 21’st Brucciani, 34’pt Alfredini Anthony, 18’st Gallo

NOTE: Espulso al 40’st Amato. Ammoniti Nottoli, Francalanci, Nardini, Brucciani

San Macario Oltreserchio – Academy Tau 2-2

SAN MACARIO OLTRESERCHIO: Ferrarini, Mancino, Massei (13’st Mazzuola), Venturi, Pieruccini F., Pieruccini N., Bertilacchi, Marlia, Romanini, Morbini, Puccinelli (40’st Gabriele). A disp.: Della Bidia, Aureli, Bianchini, Bertolozzi, Della Bidia S., Masini, Simonetti. All.: Bisordi.

ACADEMY TAU: Battistini, Giusfredi (15’st Venturini), Spatola (10’st Dieme Papa), Vannucci (26’pt Tambellini), Del Sarto, Da Valle, Pardini, Centoni (20’st Bonaccorsi), Miserendino (15’st Ridolfi), Ruggiero, Lera. A disp.: Bolognesi, Pellicciotti.

RETI: 8’pt e 5’st Miserendino, 24’pt Marlia, 26’pt Morbin

NOTE: Ammoniti Massei, Marlia, Morbini, Lera, Del Sarto, Battistini. Espulsi al 33’st Del Sarto, al 45’st Bianchini