I campionati si fermano ma non i recuperi, i dubbi del Vagli

Stop ai campionati dilettantistici a partire dall’8 di gennaio al 23, i dubbi del Vagli. La formazione di Prima Categoria, infatti, il 5 gennaio sarebbe impegnata nel recupero della gara di Coppa Toscana contro il Romagnano.

“Restano – dicono dalla società garfagnina – gli allenamenti di gruppo che però almeno per il momento, visto anche la fermata, per quanto ci riguarda verranno sempre svolti in maniera individuale dai nostri tesserati. Resta solo un neo in tutto questo, le gare programmate per il 5 gennaio che ci vedrebbero impegnati nel ritorno di coppa Toscana contro il Romagnano, e qui la valutazione (se permettete) spetterà a noi…”.

“Giusto – si chiede la società – rischiare inutilmente per una gara di Coppa in questo delicato periodo? Al momento sembra davvero cosa difficile. Come già abbiamo scritto, la salute dei nostri ragazzi e delle loro famiglie arriva prima di ogni competizione e ogni gara. Vedremo”.