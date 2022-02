Marginone fuori dalla Coppa dopo la battaglia contro il Belvedere Grosseto

Belvedere Grosseto – Marginone 2000 3-2

BELVEDERE GROSSETO: Storai, Pecciarini, Guglione, Dell’Aversana (4’st Cosimini), Tosoni, Blanchard, De Carolis (35’st Tozzi), Zaccariello, Rispoli (35’pt Vento), Amorfini, Anichini. A disp.: Pini, Saloni. All.: Renaioli

MARGINONE 2000: Di Masi, Ricci, Petrilli (10’st Rotunno), Lencioni, Del Carlo, Carmignani (10’pt Sarti), Tocchini, Jovani, Paganelli (18’st Tognotti), Giusfredi (30’st Antoni), Lenci (11’st Pistoresi). A disp.: Besson, Piattelli, Frateschi, Rinaldi. All.: Tocchini

ARBITRO: Raciti di Siena

RETI: 3’st Lencioni, 8’st Anichini, 22’st Vento, 28’st De Carolis, 47’st Pistoresi

Esce agli ottavi di Coppa Toscana di Prima Categoria il Marginone 2000. Una eliminazione, in gara secca, dopo una battaglia sul campo maremmano.

Succede tutto nella ripresa con gli altopascesi che passano dopo 3 minuti con il gol di Lencioni. Ma la gioia degli ospiti dura solo 5 minuti e il pareggio porta la firma di Anichini. Il Belvedere grandi firme (in rosa anche l’ex serie A Leonardo Blanchard) in sei minuti mette il turbo e archivia virtualmente la pratica intorno al ventesimo: prima Vento e poi De Carolis con un uno-due micidiale spengono gli entusiasmi ospiti. Il Marginone non si dà per vinto e cerca di rientrare in partita ma riesce solo ad accorciare nel recupero con Pistoresi.